Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección de Cabo Verde logró un histórico empate 0-0 frente a España en su debut absoluto en el Mundial 2026 este lunes, rompiendo todos los pronósticos del Grupo H.
- Con el arquero Vózinha de 40 años como figura, el pequeño archipiélago africano y excolonia portuguesa resistió con éxito los ataques del vigente campeón de la Eurocopa.
- El sorpresivo resultado altera el panorama del Grupo H, posiciona a Cabo Verde como revelación y obliga a España a buscar la clasificación sin margen de error.
Este lunes, el Grupo H dio una de las grandes sorpresas en la Copa del Mundo. Las predicciones, una vez más, quedaron en el aire y sin efecto para los prode, porque Cabo Verde jugó un buen partido frente a España. El campeón de la Eurocopa no pudo hacer ninguna anotación frente al país sudafricano, que participa por primera vez en el Mundial de Fútbol.
La innegable figura del partido fue Vózinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde, que logró detener los intentos de España. Nacido bajo el nombre de Josimar José Évora Dias, se convirtió en el portero estrella de esta fecha. Su nombre, curiosamente, fue tomado por su padre del mundial del 86. Aunque la idea original era llamarlo Valdano –apellido del arquero de Argentina, selección que había debutado el día anterior en el partido contra Corea del Sur–, las autoridades de Cabo Verde no lo permitieron.
Dónde queda Cabo Verde, la sorpresa del Mundial
Cabo Verde es un país del África Occidental, de la región macaronésica, al igual que las Islas Canarias y Madeira. Es un archipiélago conformado por 10 islas volcánicas; un estado soberano insular ubicado en el Atlántico norte, al oeste de las costas de África. Aunque su idioma oficial es el portugués, sus habitantes suelen utilizar una lengua propia, el criollo caboverdiano.
El archipiélago, con capital en Praia, está situado a aproximadamente 630 kilómetros al noroeste de la costera Dakar, capital de Senegal, y a 755 kilómetros al sudoeste de Nuakchot, capital de Mauritania. Las islas se dividen en las de Barlovento –al norte– y las de Sotavento –al sur. El primer grupo incluye Sao Vicente, Sao Nicolau, Sal, Santo Antão y Boavista. El segundo, Maio, Fogo, Brava y Santiago.
Descubrimiento, colonización e independencia de Cabo Verde
Portugal descubrió el archipiélago de Cabo Verde en el siglo XV y sentaron bases para el comercio de esclavos en las islas. Además, Cabo Verde constituía un buen lugar de paso para el comercio de ultramar. En el siglo XIX con la eliminación de la esclavitud, el archipiélago sufrió una gran emigración. A mediados del siglo XX, quedó clasificado como un departamento de ultramar de Portugal.
En 1974, con la Revolución de los Claveles, cayó el régimen portugués. Al año siguiente se declaró la independencia, momento desde el que Cabo Verde fue gobernado por un único partido socialista. Más tarde, en 1990, el país accedió a un multipartidismo y desde entonces mantiene un sistema de república semipresidencialista.
Selección de Cabo Verde
Entre las principales figuras del seleccionado caboverdiano aparecen el mediocampista Kevin Lenini, campeón con el Krasnodar ruso; el defensor Logan Costa, del Villarreal; el extremo Willy Semedo, autor de una destacada temporada en Chipre; Dailo Livramento; goleador de las eliminatorias en las que clasificó el país al Mundial; y el histórico capitán Ryan Mendes, uno de los referentes de la generación que transformó al seleccionado.