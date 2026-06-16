Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

La innegable figura del partido fue Vózinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde, que logró detener los intentos de España. Nacido bajo el nombre de Josimar José Évora Dias, se convirtió en el portero estrella de esta fecha. Su nombre, curiosamente, fue tomado por su padre del mundial del 86. Aunque la idea original era llamarlo Valdano –apellido del arquero de Argentina, selección que había debutado el día anterior en el partido contra Corea del Sur–, las autoridades de Cabo Verde no lo permitieron.