Hervé Renard vuelve al Mundial: el técnico que sorprendió a Argentina en Qatar ahora intentará rescatar a Túnez

La primera gran goleada del Mundial 2026 también provocó el primer cambio de entrenador. Después del contundente 5 a 1 que Suecia le propinó a Túnez en el debut, la federación africana decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi y apostar por un viejo conocido del fútbol internacional: Hervé Renard, el técnico francés que cuatro años atrás protagonizó una de las mayores sorpresas de Qatar 2022 al derrotar a la selección argentina.