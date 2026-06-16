Copa del Mundo

Hervé Renard vuelve al Mundial: el técnico que sorprendió a Argentina en Qatar ahora intentará rescatar a Túnez

Tras la goleada sufrida ante Suecia en el debut del Mundial 2026, Túnez decidió despedir a Sabri Lamouchi y apostar el entrenador francés.

Hervé Renard será el nuevo DT de Túnez.
Hervé Renard será el nuevo DT de Túnez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hervé Renard fue nombrado nuevo DT de Túnez durante el Mundial 2026 para reemplazar a Sabri Lamouchi, despedido tras la dura derrota por 5 a 1 ante Suecia en el debut.
  • La federación tunecina buscó un cambio rápido debido a los malos resultados recientes, apostando por la experiencia de Renard, quien venció a Argentina en Qatar 2022.
  • El entrenador francés asumirá el desafío inmediato de rearmar el equipo para enfrentar a Japón este sábado, buscando evitar una eliminación prematura del torneo.
Resumen generado con IA

La primera gran goleada del Mundial 2026 también provocó el primer cambio de entrenador. Después del contundente 5 a 1 que Suecia le propinó a Túnez en el debut, la federación africana decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi y apostar por un viejo conocido del fútbol internacional: Hervé Renard, el técnico francés que cuatro años atrás protagonizó una de las mayores sorpresas de Qatar 2022 al derrotar a la selección argentina.

El experimentado entrenador de 57 años asume con una misión tan compleja como urgente. Túnez quedó golpeado tras una presentación muy floja y necesita reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El estreno de Renard será este sábado frente a Japón, un rival que llega fortalecido luego de rescatar un valioso empate 2 a 2 ante Países Bajos.

El hombre que amargó a Argentina en Qatar 2022 

Para el público argentino, el nombre de Renard está inevitablemente asociado a uno de los partidos más inesperados de la última Copa del Mundo. Al frente de Arabia Saudita, consiguió una histórica victoria por 2 a 1 sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni en el debut de Qatar 2022, en un resultado que dio la vuelta al planeta.

Aquella derrota no impidió que la Albiceleste terminara levantando el trofeo semanas después. De hecho, el propio entrenador francés lanzó una frase que con el paso del tiempo se volvió casi profética: aseguró que Argentina sería la campeona del mundo.

Sin embargo, tras su salida del seleccionado saudí, Renard había quedado fuera del proceso que desembocó en el Mundial 2026 y parecía destinado a seguir la competencia desde afuera.

Un especialista en el fútbol africano

La llegada a Túnez representa un regreso a un territorio que conoce a la perfección. A lo largo de su carrera dirigió a Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, construyendo una reputación como uno de los entrenadores europeos más exitosos en selecciones africanas.

Su recorrido también incluye experiencias en clubes como USM Alger, Sochaux y Lille, además de un breve paso por la selección femenina de Francia entre 2023 y 2024.

Curiosamente, no es la primera vez que reemplaza a Sabri Lamouchi. En 2014 tomó las riendas de Costa de Marfil luego de la salida de quien ahora vuelve a suceder en el banco tunecino. La historia parece repetirse doce años después, aunque en un contexto mucho más exigente.

Un desafío inmediato

La dirigencia tunecina decidió actuar con rapidez después de un inicio preocupante. A la goleada sufrida frente a Suecia se le sumó el 5 a 0 recibido contra Bélgica en el último amistoso preparatorio, una combinación que terminó precipitando la salida de Lamouchi.

Renard afrontará así su tercera experiencia mundialista tras haber participado con Marruecos en Rusia 2018 y con Arabia Saudita en Qatar 2022. Esta vez tendrá apenas unos días para intentar cambiar el ánimo de un plantel golpeado y evitar una eliminación prematura.

Su historial demuestra que sabe trabajar bajo presión. Ahora buscará escribir otro capítulo inesperado en una Copa del Mundo que ya comenzó a ofrecer sorpresas desde sus primeros días.

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