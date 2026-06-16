Mbappé anotó un doblete frente a Senegal, va por el récord histórico de Klose y Francia sueña con la tercera estrella

Kylian Mbappé llegó a Estados Unidos con una misión tan clara como ambiciosa: sacarse la espina de Qatar 2022 y devolver a Francia a la cima del fútbol mundial. Cuatro años después de aquella final inolvidable frente a Argentina, el delantero parece haber encontrado una manera distinta de convivir con el recuerdo. Ya no intenta olvidarlo. Lo utiliza como motor. Porque si algo dejó aquella derrota fue una marca profunda. Mbappé hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar la consagración argentina. Marcó tres goles en la final, convirtió en la tanda de penales y mantuvo con vida a Francia cuando parecía derrotada. Sin embargo, del otro lado apareció Lionel Messi para completar la obra y Emiliano Martínez para sostenerla con una de las actuaciones más recordadas de la historia de los Mundiales.