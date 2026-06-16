LA GACETA en Kansas City: así se vivió la previa del debut de la Selección

El funcionamiento interno del estadio seguía una lógica precisa. Desde la acreditación hasta la asignación de espacios, todo estaba regulado por un sistema de ingresos escalonados que ordenaba el trabajo periodístico. Incluso la zona mixta, ese espacio posterior al partido donde los jugadores dialogan con la prensa, aparecía como una estructura milimétrica: posiciones asignadas, recorridos definidos y jerarquías claras entre televisión, radio y gráfica.