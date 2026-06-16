LA GACETA en Kansas City: así se vivió la previa del debut de la Selección
Resumen para apurados
- La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 contra Argelia en Kansas City este 16 de junio, en medio de una gran expectativa de hinchas.
- Miles de hinchas coparon las calles bajo un intenso calor, mientras la prensa internacional se instaló en un moderno centro de medios adaptado para la cobertura global.
- Este debut marca el inicio del camino de Argentina, enfocado según Scaloni en mantener la tensión competitiva más que la presión de defender el título mundial.
La ciudad todavía parecía moverse en una lógica ajena al Mundial unos días atrás. Carteles instalados, sedes listas y una organización afinada, pero sin la certeza de que el torneo ya había empezado a tomar cuerpo. Todo cambió el 16 de junio, cuando el flujo hacia el estadio transformó la rutina urbana en una procesión futbolera.
Desde temprano, el camino hacia el recinto empezó a marcar el pulso de la jornada. Autos, colectivos y grupos de hinchas avanzaban por las calles en dirección al mismo punto, en un recorrido que fue dejando atrás la ciudad cotidiana para ingresar, poco a poco, en el clima de Copa del Mundo.
En las inmediaciones del estadio, la postal fue global. Argentinos, mexicanos, argelinos, ingleses e italianos compartieron veredas, filas y accesos en una previa que crecía con el correr de las horas. La sensación era clara: Kansas City estaba viviendo su primer gran día mundialista.
El ingreso al estadio ordenó el escenario. Familias enteras, grupos de amigos y turistas de distintas partes del mundo formaron largas filas bajo un sistema de control estricto y preciso, propio de los eventos deportivos en Estados Unidos. Todo avanzaba sin sobresaltos, en una circulación constante hacia los distintos sectores del complejo.
El calor acompañó esa espera. La jornada había comenzado con temperaturas agradables, pero hacia el mediodía el sol superaba los 25 grados y golpeaba de lleno sobre las explanadas y estacionamientos, donde los hinchas buscaban sombra mientras aguardaban la apertura definitiva de los accesos.
En ese contexto, las camisetas argentinas dominaban la escena. El “10” de Lionel Messi aparecía como denominador común, acompañado por las de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. Del otro lado, el aliento argelino sostenía su expectativa de sorpresa en el debut.
Pero el corazón de la previa no estaba únicamente afuera. Estaba adentro.
El centro de prensa
El acceso al sector de prensa implicaba otro recorrido. Escaleras, controles, acreditaciones y un tránsito constante de periodistas que iban poblando un espacio diseñado para una cobertura global. El centro de prensa del estadio de Kansas City funcionaba como una estructura paralela al partido mismo.
La sala principal, con capacidad para más de 300 personas, se organizaba en distintos niveles de trabajo. Una amplia superficie con pupitres para redactores, sectores delimitados para fotógrafos con estaciones de descarga y envío de material, y espacios técnicos con conectividad permanente para acelerar el flujo de imágenes y textos.
El movimiento era incesante. En las horas previas al partido, la sala se llenaba y vaciaba en ciclos rápidos: periodistas que llegaban, editaban, enviaban y volvían al estadio. El aire acondicionado contrastaba con el calor exterior y generaba una sensación de aislamiento temporal, como si el Mundial se observara desde otro ritmo.
A un costado, una pequeña área de descanso funcionaba como punto de pausa en medio del trabajo. Café, mesas y un flujo constante de conversaciones en distintos idiomas completaban la escena. En otro sector, pantallas transmitían información del partido y actualizaciones de producción, con códigos y sistemas de acreditación que organizaban el acceso a cada instancia del estadio.
El acceso a la sala de conferencias quedaba a pocos metros. Allí, horas antes, Lionel Scaloni había dejado uno de los mensajes centrales de la previa: la necesidad de sostener la tensión competitiva más que la presión del título. Una diferencia conceptual que atravesaba todo el clima argentino en el inicio del torneo.
El funcionamiento interno del estadio seguía una lógica precisa. Desde la acreditación hasta la asignación de espacios, todo estaba regulado por un sistema de ingresos escalonados que ordenaba el trabajo periodístico. Incluso la zona mixta, ese espacio posterior al partido donde los jugadores dialogan con la prensa, aparecía como una estructura milimétrica: posiciones asignadas, recorridos definidos y jerarquías claras entre televisión, radio y gráfica.
En ese entramado, la previa del debut argentino se vivía en dos planos simultáneos: afuera, la multitud; adentro, la maquinaria del Mundial en funcionamiento.
Cuando el reloj se acercaba a la hora del inicio, ambos mundos empezaban a converger. Las explanadas se llenaban por completo, el centro de prensa alcanzaba su punto máximo de actividad y el estadio terminaba de convertirse en escenario.
Kansas City dejaba de ser una sede en construcción para convertirse, finalmente, en parte del Mundial.