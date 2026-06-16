Haaland desató la "furia vikinga" y Noruega tuvo el debut soñado en el Mundial

Erling Haaland no necesita una armadura de hierro, un casco con cuernos ni una enorme hacha para representar el espíritu vikingo. Su forma de entender el fútbol alcanza y sobra para transmitir esa imagen. Porque ser vikingo no tiene que ver con la apariencia, sino con la valentía. Con avanzar sin miedo. Con desafiar cualquier escenario. Con creer que no existe rival capaz de intimidarte. Y si alguien encarna esa filosofía en el fútbol moderno es justamente el goleador noruego. El Mundial 2026 apenas comenzó para Noruega y ya tiene una imagen que quedará grabada en la memoria de sus hinchas: Haaland celebrando sus primeros goles en una Copa del Mundo. El delantero del Manchester City firmó un doblete decisivo y lideró el triunfo por 4-1 sobre Irak, en una presentación que confirmó por qué su selección genera tanta expectativa.