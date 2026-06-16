Tucumán, en modo Selección: el pulso de una ciudad que frenó su ritmo para esperar el debut mundialista

El cielo de este junio en Tucumán parece haber hecho un pacto con la incertidumbre. El aire, que a esta hora de la tarde ya anuncia lo que será el frío del invierno que se asoma en la provincia, se instala de a poquito, pero no impide que la ciudad se mueva con una cadencia distinta. En el centro, la marea de gente, esa que suele apurarse para volver a casa o terminar los trámites del día, parece, por un momento, haber olvidado el termómetro. Las vidrieras con ofertas hoy no distraen; el verdadero espectáculo ocurre en las esquinas, donde los desconocidos se reconocen por un gesto, por una camiseta asomando bajo la campera o por la mirada fija en el celular que marca el pulso de la previa del debut de la Selección en esta Copa del Mundo.