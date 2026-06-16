Portugal pone en marcha su ilusión con un Cristiano Ronaldo que hará historia

El elenco dirigido por el español Roberto Martínez llega al torneo con un plantel repleto de variantes, lo que le da la ilusión de conquistar la primera estrella de su historia. En el centro de todas las miradas estará, una vez más, Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero afronta su sexto Mundial —un récord que comparte con Messi y el “Memo” Ochoa— decidido a saldar la única cuenta pendiente de su legendaria carrera. Sin embargo, la gran fortaleza lusa radica en que no depende exclusivamente de su capitán: la seguridad de Diogo Costa en el arco, la firmeza de Rúben Dias, el talento de Vitinha como eje del mediocampo, sumado al desequilibrio de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, conforman un equipo temible. Su preparación ratifica el excelente presente, arrastrando un invicto de cinco partidos que incluyó triunfos sobre Chile y el anfitrión Estados Unidos.