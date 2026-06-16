Portugal pone en marcha su ilusión con un Cristiano Ronaldo que hará historia

Resumen para apurados
- Portugal debuta hoy en Houston ante la República Democrática del Congo por el Mundial, en el inicio del camino de Cristiano Ronaldo hacia su sexto torneo ecuménico.
- El seleccionado luso llega con un invicto de cinco partidos, mientras que el conjunto africano regresa a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia luego de un duro repechaje.
- Portugal se perfila como firme candidata al título con un Ronaldo histórico, en un grupo exigente que completan Colombia y Uzbekistán y donde Congo busca hacer un papel digno.
Houston será el escenario del estreno de uno de los grandes atractivos del torneo. Portugal, que llega como una de las principales aspirantes al título, debuta hoy frente a la República Democrática del Congo, que concreta su regreso a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. En una zona exigente que completan Colombia y Uzbekistán, el combinado europeo tiene la obligación de imponer su jerarquía desde el primer minuto.
El elenco dirigido por el español Roberto Martínez llega al torneo con un plantel repleto de variantes, lo que le da la ilusión de conquistar la primera estrella de su historia. En el centro de todas las miradas estará, una vez más, Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero afronta su sexto Mundial —un récord que comparte con Messi y el “Memo” Ochoa— decidido a saldar la única cuenta pendiente de su legendaria carrera. Sin embargo, la gran fortaleza lusa radica en que no depende exclusivamente de su capitán: la seguridad de Diogo Costa en el arco, la firmeza de Rúben Dias, el talento de Vitinha como eje del mediocampo, sumado al desequilibrio de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, conforman un equipo temible. Su preparación ratifica el excelente presente, arrastrando un invicto de cinco partidos que incluyó triunfos sobre Chile y el anfitrión Estados Unidos.
“Leopardos” históricos
En la vereda de enfrente aparece la emotiva historia de la República Democrática del Congo. El seleccionado africano no disputaba una cita máxima desde Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. En un largo y sacrificado camino clasificatorio, fue segundo en el grupo de Senegal, por lo que debió jugar el repechaje continental. Allí eliminó a Camerún y Nigeria antes de sellar su pasaje definitivo frente a Jamaica.
Apoyados en su fortaleza física y en la experiencia europea de nombres como el capitán Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) y el delantero Yoane Wissa (Newcastle), los congoleños intentarán contradecir los pronósticos. Su primera meta será gritar el primer gol de su país en la historia de los Mundiales y prenderse en la lucha por la clasificación ante una potencia que no le dará margen de error.