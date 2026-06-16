La advertencia de un defensor de Brasil antes de enfrentar a Haití: “No podemos tener soberbia”

Resumen para apurados
- El defensor brasileño Douglas Santos advirtió que Brasil no debe tener soberbia ante Haití este viernes en Filadelfia, buscando su primer triunfo en el Mundial 2026.
- Tras empatar 1-1 frente a Marruecos en el debut, el equipo de la Verdeamarela necesita sumar de a tres ante una selección caribeña que mostró gran intensidad contra Escocia.
- Una victoria es clave para encaminar la clasificación del grupo C y dar tranquilidad al plantel defensivo brasileño de cara a la última jornada de la fase de grupos.
Brasil afrontará un partido clave frente a Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Luego del empate 1-1 contra Marruecos en el debut, la selección dirigida por la Verdeamarela buscará sumar su primera victoria para no complicar sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.
En la previa del encuentro que se disputará este viernes 19 de junio en Filadelfia, el defensor Douglas Santos habló en conferencia de prensa y dejó un mensaje claro para sus compañeros: evitar cualquier exceso de confianza frente al conjunto caribeño.
El lateral del Zenit destacó las virtudes mostradas por Haití en su estreno mundialista y remarcó que el equipo brasileño deberá afrontar el compromiso con la máxima seriedad.
Un llamado a la humildad
Douglas Santos fue contundente al analizar el desafío que representa enfrentar a Haití, una selección que dejó una buena imagen pese a la derrota frente a Escocia.
El defensor advirtió que el nombre del rival no debe generar una falsa sensación de superioridad dentro del plantel brasileño. "No podemos tener la soberbia de pensar que, como es Haití, vamos a golear", afirmó.
El futbolista consideró que el Mundial está demostrando una gran paridad entre las selecciones y que los resultados ajustados registrados en distintos grupos son una prueba de ello.
Por esa razón, insistió en que Brasil deberá enfocarse en el rendimiento propio y no subestimar a un rival que ya mostró capacidad física e intensidad competitiva.
"Tenemos que entrar con humildad e intensidad para hacer una gran partida y conseguir la victoria", agregó.
La preocupación por la solidez defensiva
Otro de los aspectos abordados por Douglas Santos fue el funcionamiento defensivo del equipo. Brasil recibió un gol en el empate frente a Marruecos y el lateral reconoció que la línea defensiva siempre se exige mantener el arco en cero.
Sin embargo, también destacó el nivel de los adversarios que participan en esta Copa del Mundo. "Nos exigimos no sufrir goles, pero estamos enfrentando grandes selecciones y grandes jugadores", señaló.
El defensor dejó en claro que el principal objetivo del plantel es sumar de a tres para llegar con mayor tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos.
Brasil llega al compromiso con la necesidad de conseguir una victoria que le permita encaminar su clasificación. Del otro lado estará Haití, un equipo que intentará dar una de las sorpresas del torneo y aprovechar cualquier margen de relajación de una de las máximas candidatas al título.
Por eso, el mensaje de Douglas Santos apuntó directamente a la mentalidad con la que la "Verdeamarela" deberá afrontar el encuentro: respeto por el rival, intensidad desde el inicio y la convicción de que ningún partido en este Mundial se gana antes de jugarse.