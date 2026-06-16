La historia detrás de la estatua de Messi en Tucumán: fue hecha en 10 días y su autor admite que quiere retocarla

Mientras millones de argentinos esperaban el debut de la Selección en el Mundial 2026, en Tucumán una figura de Lionel Messi comenzaba a llamar la atención por razones muy distintas. La estatua inaugurada en Los Ralos generó repercusiones de todo tipo en las redes sociales y puso en el centro de la escena a su creador, el escultor tucumano Rubén Pereyra, quien contó cómo fue el proceso de elaboración de la obra y reconoció que todavía le gustaría realizar algunos retoques.