La historia detrás de la estatua de Messi en Tucumán: fue hecha en 10 días y su autor admite que quiere retocarla
El escultor tucumano Rubén Pereyra contó cómo nació la obra inaugurada en Los Ralos para homenajear a Lionel Messi. Reveló que la realizó en tiempo récord, explicó el complejo proceso de construcción y reconoció que planea hacerle modificaciones para mejorar el parecido con el capitán de la Selección argentina.
Mientras millones de argentinos esperaban el debut de la Selección en el Mundial 2026, en Tucumán una figura de Lionel Messi comenzaba a llamar la atención por razones muy distintas. La estatua inaugurada en Los Ralos generó repercusiones de todo tipo en las redes sociales y puso en el centro de la escena a su creador, el escultor tucumano Rubén Pereyra, quien contó cómo fue el proceso de elaboración de la obra y reconoció que todavía le gustaría realizar algunos retoques.
La iniciativa surgió a partir de un pedido de la comuna de Los Ralos, que buscaba rendir homenaje al capitán argentino en el inicio de una nueva Copa del Mundo. El encargo llegó con poco margen de tiempo, por lo que el artista debió acelerar cada etapa del trabajo para llegar a la fecha prevista de inauguración.
“Ha sido una idea reciente con motivo del Mundial y fue un pedido de la comuna”, explicó Pereyra, quien detalló que la escultura fue realizada a escala real. “Tiene 1,69 metros, justamente la misma medida que Messi”, señaló.
Lo más llamativo del proyecto fue la velocidad con la que se concretó. Según contó el artista, una obra de estas características suele demandar alrededor de un mes de trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad apenas dispuso de diez días.
“Hemos hecho todo lo posible para hacerla y para poder llegar. Hoy, que es el día que empieza a jugar la Argentina, la tenemos más o menos concluida”, comentó.
Detrás de esa carrera contrarreloj hubo un proceso técnico complejo. Pereyra explicó que la elaboración de una escultura implica varias etapas que deben cumplirse de manera rigurosa para lograr el resultado final.
La primera fase consiste en el modelado en arcilla. Una vez terminada esa estructura inicial, se confeccionan moldes de yeso que permiten conservar cada detalle de la figura. Posteriormente se realiza el vaciado con el material definitivo, que en este caso fue cemento reforzado con una estructura interna de hierro para garantizar estabilidad y resistencia.
Finalmente llega la etapa de secado y pintura. Debido a la urgencia del proyecto, el material endureció en apenas tres o cuatro días antes de recibir las terminaciones finales.
Las imágenes de la obra comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y, como suele ocurrir con cualquier representación de una figura tan popular como Messi, las opiniones fueron diversas. Hubo elogios, críticas y comparaciones que alimentaron el debate entre los usuarios.
Lejos de esquivar el tema, Pereyra se mostró autocrítico y reconoció que el parecido con el futbolista no es perfecto.
“La verdad que no tiene un 100% del parecido a Messi. Soy consciente de eso”, admitió.
Al mismo tiempo, destacó que muchas de las valoraciones positivas llegaron desde personas vinculadas al mundo artístico y conocedoras de los desafíos que implica una obra escultórica.
“Ha tenido todo tipo de repercusiones. Los que saben más o menos de escultura y conocen el proceso han tenido una repercusión positiva”, expresó.
Incluso adelantó que una vez que disminuya la repercusión mediática y pase el fervor mundialista, tiene pensado volver sobre la obra para realizar algunas correcciones estéticas.
“Cuando pase estos días de jolgorio creo que voy a ir y voy a hacer algunos retoques para que, si le llega a Messi, le llegue de un modo más positivo”, sostuvo.
Para Pereyra, la posibilidad de realizar una escultura del campeón del mundo representa uno de los momentos más importantes de su carrera. El artista comparó este trabajo con otra de sus obras más reconocidas: la monumental escultura del papa Francisco emplazada en Aguilares, considerada una de las más grandes dedicadas al Sumo Pontífice.
“Hacer a Messi es algo muy trascendental, muy emocionante”, aseguró.
La trayectoria del escultor respalda esa afirmación. Nacido en Los Sarmiento, Aguilares, es Licenciado en Artes egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y fue declarado Ciudadano Ilustre de Tucumán en 2015. Además, realizó exposiciones en la Biblioteca del Congreso de la Nación vinculadas a la obra de Julio Cortázar y participó en numerosos encuentros nacionales e internacionales de arte.