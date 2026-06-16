¿Quién es Amad Diallo, la figura de Costa de Marfil que se formó en un club inspirado en Boca?

Amad Diallo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Manchester United se convirtió en el héroe de Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026 al marcar el gol de la victoria sobre Ecuador en el minuto 90, pero detrás de ese presente exitoso existe una historia marcada por la superación, la inmigración y una inesperada conexión con Boca.