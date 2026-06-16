¿Quién es Amad Diallo, la figura de Costa de Marfil que se formó en un club inspirado en Boca?
El delantero del Manchester United tuvo una infancia marcada por una compleja historia de inmigración y comenzó su carrera en un equipo italiano fundado en homenaje a Boca. En el Mundial 2026 ya se convirtió en héroe de su selección.
Resumen para apurados
- Amad Diallo dio la victoria a Costa de Marfil ante Ecuador en el debut del Mundial 2026, consolidándose como figura clave de su país gracias a su agónico gol en el minuto 90.
- Formado en el club italiano Boca Barco, el jugador del Manchester United superó una compleja causa judicial de inmigración ilegal que lo obligó a cambiar su apellido adoptivo.
- El debut triunfal posiciona a Diallo como figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026 y ratifica su consolidación europea tras superar un duro proceso de superación personal.
Amad Diallo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Manchester United se convirtió en el héroe de Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026 al marcar el gol de la victoria sobre Ecuador en el minuto 90, pero detrás de ese presente exitoso existe una historia marcada por la superación, la inmigración y una inesperada conexión con Boca.
Aunque nunca jugó en Argentina, los primeros pasos futbolísticos del atacante estuvieron ligados a una institución italiana creada en homenaje al club de La Ribera. Un detalle poco conocido que forma parte del recorrido que lo llevó desde Abiyán hasta convertirse en una de las principales figuras del seleccionado marfileño.
A sus 23 años, Diallo representa una de las grandes esperanzas de Costa de Marfil en esta Copa del Mundo, pero su camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo.
El club italiano que nació por Boca Juniors
Antes de llegar al fútbol profesional, Diallo se formó en el Gruppo Sportivo Boca Barco, una institución ubicada en la ciudad italiana de Reggio Emilia.
El nombre no es casual. El club fue fundado en la década de 1960 como un homenaje directo a Boca y mantiene hasta la actualidad esa identidad inspirada en el conjunto argentino.
Fue allí donde el delantero dio sus primeros pasos competitivos antes de ser captado por el Atalanta en 2015.
Su crecimiento en las divisiones juveniles del club de Bérgamo fue rápido. Cuatro años más tarde debutó profesionalmente y comenzó a llamar la atención de los principales equipos europeos.
Ese rendimiento terminó abriéndole las puertas del Manchester United, donde continuó desarrollando una carrera que hoy lo encuentra como una de las figuras más importantes de la selección marfileña.
Una infancia atravesada por la polémica
Detrás de su ascenso futbolístico existe una historia mucho más compleja. Diallo nació en Abiyán, Costa de Marfil, y llegó a Italia cuando tenía apenas 12 años.
Años después, una investigación judicial reveló irregularidades en el proceso mediante el cual ingresó al país europeo.
Según las pesquisas realizadas en 2020, un ciudadano marfileño habría gestionado su llegada para que fuera adoptado ilegalmente por una pareja residente en Italia.
El caso tuvo consecuencias legales para el futbolista. Como parte de la resolución, Diallo debió afrontar una multa de 48.000 euros y tomó una decisión simbólica que marcó un quiebre en su identidad pública: dejó de utilizar el apellido Traoré, correspondiente a la familia que figuraba como su adoptiva.
Pese a las dificultades, el delantero logró construir una carrera de alto nivel y consolidarse en la élite del fútbol europeo.
Su actualidad encuentra un nuevo capítulo en el Mundial 2026. Tras una destacada temporada en el Manchester United, llegó a la Copa del Mundo como una de las principales cartas ofensivas de Costa de Marfil y no tardó en responder.
Ingresó desde el banco de suplentes en el debut frente a Ecuador y convirtió el gol de la victoria cuando el partido se acercaba a su final.
Ese tanto no sólo le permitió a su selección comenzar el torneo con tres puntos fundamentales, sino que también confirmó el gran momento de un futbolista cuya historia combina talento, resiliencia y una curiosa conexión con Boca Juniors que pocos conocen.