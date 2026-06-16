Cómo es la tecnología de la pelota oficial del Mundial 2026 y cuánto cuesta comprar uno original

La tecnología de la Trionda, el balón del mundial

Si de aplicar tecnología se trata, nada suena más robótico que hablar de implantación de un chip. Ese es tal vez el rasgo más atractivo de la Trionda, que cuenta con un chip en su interior. Pero, lejos de darle vida, este instrumento fue pensado para rastrear la velocidad, rotación, dirección y el punto exacto de contacto en tiempo real. El chip permite al arbitraje conocer en qué momento exacto recibió un impacto y así saber, por ejemplo, si hubo un toque fuera de lugar.