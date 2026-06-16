Cómo es la tecnología de la pelota oficial del Mundial 2026 y cuánto cuesta comprar uno original

Resumen para apurados
- Adidas presentó Trionda, la pelota oficial con chip del Mundial 2026 de EE. UU., México y Canadá, diseñada para mejorar el arbitraje y la precisión del juego en tiempo real.
- El balón sin costuras posee relieve aerodinámico y un chip recargable que rastrea velocidad y toques. Adidas la vende en Argentina con precios de $50.000 a $300.000 pesos.
- Esta tecnología consolida el uso de datos en tiempo real en el arbitraje y establece un nuevo estándar de conectividad y precisión para el futuro del fútbol profesional.
La Copa del Mundo no deja detalles al azar. La mega organización en la que tres países se unieron a la FIFA para dar luz al evento deportivo más importante del mundo, pulió hasta los detalles más específios. La reina de la cancha de juego, la pelota, no escapó a las revisiones técnicas y avances tecnológicos que se pensaron para ofrecer una oportunidad de mayor calidad.
Adidas presentó hace meses la Trionda, la pelota que integra identidades culturales de México, Canadá y Estados Unidos en una esfera de cuero. Se trata de la herramienta con la que tendrán que jugar los mejores futbolistas del mundo. La Trionda pasó exámenes que evaluaron su durabilidad, capacidad de vuelo y capacidad aerodinámica para prever su desempeño en la cancha.
La tecnología de la Trionda, el balón del mundial
Si de aplicar tecnología se trata, nada suena más robótico que hablar de implantación de un chip. Ese es tal vez el rasgo más atractivo de la Trionda, que cuenta con un chip en su interior. Pero, lejos de darle vida, este instrumento fue pensado para rastrear la velocidad, rotación, dirección y el punto exacto de contacto en tiempo real. El chip permite al arbitraje conocer en qué momento exacto recibió un impacto y así saber, por ejemplo, si hubo un toque fuera de lugar.
Se estima que en cada partido hay entre 10 y 20 balones disponibles para jugar. Cada uno de ellos necesita recargarse antes de los juegos y cuentan con una autonomía de hasta seis horas, tiempo que supera ampliamente el promedio de los partidos mundialistas.
Trionda: la pelota con relieve y sin costuras
La Trionda, protagonista de la Copa del Mundo Fifa 26, está inspirada en la “ola” que arrasó con los estadios de todas las Américas, indica Adida. La Trionda Pro luce un diseño “fluid de cuatro paneles que captura toda esa energía colectiva en cada pase”. El balón no tiene costuras, una novedad para la tecnología hasta hace algunos campeonatos usada.
Un detalle que no solo es estético, sino que aporta a la funcionalidad, es el relieve de la pelota, colocado estratégicamente para dar precisión y estabilidad de vuelo. “Los colores vibrantes y los audaces símbolos nacionales representan a los tres países anfitriones del torneo, dando vida a una pelota que celebra la identidad y la pasión de cada nación”, describe la página oficial.
Cuánto cuesta la Adidas Trionda, la pelota del mundial
La página oficial de Adidas exhibe una serie de versiones de la Trionda con costos que van desde los $300.000 hasta los $50.000. La de mayor costo es la Trionda Pro Copa Mundial de la FIFA 26 que tiene un costo de $299.999. Se puede aplicar un cupón –ADI20– para obtener un 20% de descuento y se vende con envío gratis.
Con precios más bajos, la marca ofrece una Trionda Competition Copa Mundial de la FIFA 26 por $149.999 y una Trionda League Copa Mundial de la FIFA 26 por $79.999; ambas con Certificación FIFA Quality Pro. También están en venta una Pelota League Copa Mundial de la FIFA 26 por $89.999; una Trionda Copa Mundial de la FIFA 26 por $59.999 o una Trionda Club Copa Mundial de la FIFA 26 por $49.999.