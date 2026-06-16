¿Te gritan el gol antes de verlo? La opción que reduce al mínimo el retraso en las transmisiones

Resumen para apurados
- El especialista Guillermo Riva explicó en Argentina cómo reducir el delay en las transmisiones de TV para el Mundial 2026, evitando así los spoilers de los goles.
- Ante el retraso de hasta 20 segundos del streaming, la Televisión Digital Abierta (TDA) se posiciona como la opción más rápida y gratuita mediante antenas terrestres.
- La elección de la tecnología de transmisión será clave para la experiencia del Mundial 2026, revalorizando la TDA gratuita frente a los costosos servicios de streaming.
El partido empieza. Las familias se reúnen. En cada hogar, al menos una televisión prendida. Pero un jugador se acerca al área de gol y alguien, en otra casa, grita una anotación incluso antes de poder verla. El delay representa uno de los momentos más frustrantes para quienes siguen segundo a segundo los partidos de la Copa del Mundo. Por eso, saber dónde ver el Mundial puede marcar una diferencia.
Un especialista explicó en Urbana Play cuáles son las fuentes que menos demoran y cómo mejorar los tiempos según los dispositivos que se usen. Aunque la transmisión sae la misma, las herramientas técnicas determinan y condicionan la forma y el momento en que llegará una emisión a su audiencia. Para quienes no quieren spoilers de goles, conocer cómo funciona cada medio puede marcar una diferencia en la experiencia del primer partido de Argentina en el Mundial 2026.
Transmisión del Mundial: ¿dónde llega primero el gol?
El ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, Guillermo Riva, estuvo en diálogo con Urbana Play y contó cuál es el medio más efectivo en cuanto a tiempo para seguir los partidos. Aunque todos tienen algunos segundos de demora para hacer llegar la imagen, hay algunos cuyo delay representa una diferencia enorme para los más fanáticos.
Aunque en los últimos años se convirtieron en uno de los formatos más consumidos, los programas de streaming son también los menos indicados para seguir un partido. La gran latencia que supone el contenido transmitido por internet puede llevar a que un mismo evento se vea con 15 o hasta 20 segundos de diferencia respecto de otros canales.
“En tercera posición, sigue lo que es basado en transmisión satelital”, explicó Riva y ejemplificó que DirecTV es uno de los medios que más puede demorar en hacer llegar las imágenes hasta la televisión. Con un poco menos de delay, pero sin llegar a ser el de transmisión más rápida, en un segundo puesto quedaron los servicios de cable o los que tienen parte por fibra óptica.
Menor delay y menor costo: el favorito para ver el Mundial
La demora de llegada de la imagen dependerá del sistema de transmisión y del servicio que cada uno tenga. Pero Riva asegura que hay uno con una marcada diferencia de tiempos. “Los sistemas terrestres como TDA tienen un menor tiempo de llegada”, sostiene. Así, la Televisión Digital Abierta es la que menor latencia tiene y, por lo tanto, menor delay.
La ventaja de la TDA es que es un servicio libre y gratuito, sin necesidad de abonos mensuales ni conexión a Internet. Para usarla, primero hay que chequear que el televisor tenga sintonizador TDA, TDT o ISDB-T. En el control remoto hay una manera de saberlo y es verificando si debajo del número 7 o 9 hay un punto o un guión. En caso de que esté presente, tu equipo es compatible con la TDA.
Lo que necesitarás luego será instalar una antena UHF en el exterior de tu casa en algún sitio elevado. La antena debe estar orientada hacia la estación repetidora más cercana para recibir mejor la señal. Una vez instalada, en el menú de tu televisor deberás buscar la opción “Sintonización automática de canales” o “Búsqueda automática de canales”, eligiendo “Aire” o “Antena” en lugar de “Cable”.
Cómo bajar el delay para ver el Mundial
Riva explica que hay diferentes estrategias que se pueden aplicar para reducir el tiempo de espera. “Si estamos viendo por wifi conectado a un router, podemos ver si tenemos soporte en 5 GHz”, dice el ingeniero electrónico. Esto permite reducir levemente el timpo de llegada de la imagen.
Quienes ya tengan contratado alguno de los servicios mencionados, también pueden chequear si su equipo cuenta con tecnología para conectarse a la TDA. La mayoría de los televisores modernos lo tienen.