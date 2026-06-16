El emotivo mensaje de Di María a la Selección antes del debut en el Mundial 2026

El posteo de "Fideo"

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!", escribió.