El emotivo mensaje de Di María a la Selección antes del debut en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Ángel Di María envió un emotivo mensaje de apoyo a la Selección Argentina en redes sociales, a pocas horas de su debut frente a Argelia en el Mundial 2026.
- Tras retirarse del seleccionado luego de la Copa América 2024, el actual jugador de Rosario Central vive por primera vez una Copa del Mundo desde el rol de aficionado.
- El respaldo de Di María fortalece la unión del plantel de Scaloni de cara a la defensa del título mundial, consolidando su legado como referente histórico de la Selección.
Ángel Di María volverá a vivir un Mundial desde un lugar diferente. A casi dos años de su despedida de la Selección, el exfutbolista "albiceleste" compartió un emotivo mensaje de apoyo para el plantel dirigido por Lionel Scaloni a pocas horas del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.
El actual jugador de Rosario Central utilizó sus redes sociales para expresar el acompañamiento que siente hacia sus excompañeros y transmitirles la confianza de millones de argentinos que sueñan con una nueva consagración mundialista.
El posteo de "Fideo"
"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!", escribió.
Las palabras del "Fideo" generaron una rápida repercusión entre los hinchas y también dentro del plantel, que recibió con emoción el respaldo de uno de los referentes más importantes de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Selección.
Un Mundial desde la tribuna
Tras retirarse del seleccionado luego de la conquista de la Copa América 2024, Di María atraviesa una experiencia completamente distinta. Por primera vez en muchos años, observa el camino de Argentina en una Copa del Mundo desde afuera de la cancha y con el rol exclusivo de hincha.
En su mensaje hizo referencia justamente a ese cambio de perspectiva. El rosarino señaló que conoce perfectamente las sensaciones que viven los jugadores que están a punto de comenzar la competencia, pero también destacó la ilusión que siente ahora como un aficionado más.
A pesar de no formar parte del plantel, dejó en claro que sigue manteniendo un fuerte vínculo emocional con el grupo que compartió los momentos más importantes de su carrera y que continuará acompañándolo durante todo el torneo.
El legado de uno de los grandes ídolos
Las palabras de Di María tuvieron un significado especial por el lugar que ocupa dentro de la historia de la Selección Argentina. El exjugador se despidió del equipo nacional después de convertirse en uno de los máximos referentes de una generación que logró devolver a la "Albiceleste" a la cima del fútbol mundial.
Durante su recorrido conquistó cuatro títulos importantes y fue protagonista de varios de los momentos más recordados por los hinchas. Marcó el gol de la victoria en la final de la Copa América 2021, tuvo una actuación destacada en la Finalissima y volvió a ser decisivo al convertir en la histórica final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia.
Esos logros le permitieron asegurarse un lugar privilegiado entre los grandes ídolos de la Selección. Por eso, cada mensaje suyo sigue teniendo un peso especial dentro del grupo y entre los fanáticos.
Mientras Argentina inicia una nueva aventura mundialista con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar, Di María acompañará desde la distancia. Ya sin la presión de jugar, pero con la misma pasión de siempre, el "Fideo" dejó en claro que la ilusión sigue intacta y que estará alentando junto a millones de argentinos.