Argentina define los últimos detalles para el debut contra Argelia: “Dibu Martínez” será titular y Scaloni mantiene una duda
En la última práctica abierta a la prensa, el arquero trabajó con normalidad y dejó atrás las dudas físicas. El DT todavía debe resolver quién acompañará a Cristian Romero en la zaga central.
Resumen para apurados
- La selección argentina ultima detalles en EE.UU. para debutar ante Argelia en el Mundial; Lionel Scaloni confirmó que 'Dibu' Martínez será titular pese a sus molestias.
- El plantel completó su última práctica con normalidad tras superar varias alarmas físicas, aunque el entrenador aún duda si alinear a Otamendi o Lisandro Martínez en la zaga.
- El encuentro marcará el inicio de la defensa del título mundial para Argentina, con un equipo consolidado bajo el liderazgo de Messi y nuevas variantes tácticas en el once.
El reloj marcaba las 18 cuando se abrieron las puertas del Compass Minerals National Performance Center. Apenas 15 minutos; ni uno más. Tal cual lo había anunciado un integrante del staff de prensa de la selección argentina. Eso es lo que permite FIFA en la víspera de los partidos y lo que tuvo la prensa para observar el último entrenamiento de la Selección antes del debut contra Argelia.
No alcanza para sacar demasiadas conclusiones futbolísticas, pero sí para percibir sensaciones. Y la principal fue una: el grupo está bien.
Los jugadores aparecieron sobre el césped entre bromas, saludos y algunas risas. Lionel Messi caminó junto a Rodrigo De Paul, Cristian Romero charló durante algunos minutos con Nicolás Otamendi y Thiago Almada intercambió comentarios con Enzo Fernández. No hubo gestos de preocupación ni señales de futbolistas trabajando diferenciados.
Todos participaron de la entrada en calor diseñada por el cuerpo técnico y en un Mundial, a veces, eso también es una noticia.
Sobre todo porque durante las últimas semanas hubo varias cuestiones físicas que obligaron a Lionel Scaloni a estar atento. Emiliano Martínez llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel realizaron parte de la preparación de manera diferenciada y Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo. Además, “Cuti”" arrastraba la recuperación de una lesión ligamentaria.
Sin embargo, en la última práctica abierta a la prensa, todos estuvieron en el campo; y la mirada, inevitablemente, se fue hacia uno de los sectores auxiliares del complejo. Allí trabajaban los arqueros.
Martínez participó normalmente de los ejercicios. Hubo movimientos de reacción, trabajos de coordinación y también acciones que exigieron sus manos. Y el marplatense respondió sin inconvenientes visibles.
La escena terminó de reforzar una sensación que ya había dejado la conferencia de prensa. "Está disponible", había dicho Scaloni apenas unas horas antes.
Salvo un imprevisto de último momento, “Dibu” será titular en el estreno mundialista.
El probable “11” para el debut
El resto del equipo también parece tomar forma. Nahuel Molina le gana la pulseada a Gonzalo Montiel en el lateral derecho. En la mitad de la cancha no habría sorpresas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister volverán a conformar el triángulo que se transformó en una marca registrada del ciclo Scaloni.
Más adelante, Thiago Almada aparece como el futbolista elegido para ocupar el espacio que dejó vacante Ángel Di María. El ex Vélez tendrá una función híbrida: participar en la generación de juego, acompañar a Messi y colaborar en la recuperación cuando el equipo no tenga la pelota.
Y arriba, como siempre, estará el capitán. Messi encabezó la práctica con absoluta normalidad y todo indica que compartirá ataque con Lautaro Martínez, otro de los futbolistas que llega en un gran momento tras su temporada en el Inter.
La principal incógnita sigue estando unos metros más atrás. Scaloni todavía no mostró sus cartas respecto del acompañante de Romero en la zaga central. La disputa es entre Otamendi y Lisandro Martínez.
Aunque existe una variante que el cuerpo técnico también analizó durante la preparación: que ambos jueguen. En ese caso, Lisandro se desplazaría hacia el lateral izquierdo y dejaría fuera del equipo a Facundo Medina.
Pero hay una tercera opción que en las últimas horas volvió a ganar fuerza. Nicolás Tagliafico ya recibió el alta médica y, según confirmó Scaloni, está recuperado de la lesión muscular y podría incluso meterse en el equipo titular.
Los 15 minutos permitidos por FIFA terminaron rápido. Los periodistas fueron retirados del campo y la práctica continuó a puertas cerradas. Fue entonces cuando Scaloni terminó de definir los detalles.
La base está clara y la única pregunta que todavía parece quedar sin respuesta está en el fondo. Y esa respuesta recién se conocerá cuando Argentina salga al campo del Kansas City Stadium para comenzar la defensa de la corona mundial.