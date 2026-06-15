Argentina define los últimos detalles para el debut contra Argelia: “Dibu Martínez” será titular y Scaloni mantiene una duda

El reloj marcaba las 18 cuando se abrieron las puertas del Compass Minerals National Performance Center. Apenas 15 minutos; ni uno más. Tal cual lo había anunciado un integrante del staff de prensa de la selección argentina. Eso es lo que permite FIFA en la víspera de los partidos y lo que tuvo la prensa para observar el último entrenamiento de la Selección antes del debut contra Argelia.