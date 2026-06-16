De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección

Manejaron los dos. No es un dato más: acá parece residir la condición fundamental para poder hacer este viaje. "Para llegar a Kansas nos confundimos con las millas y los kilómetros -cuenta Eugenia-, y como nos apuraba el tiempo, hice yo de día y él de noche. Es una fiera”. La dinámica funciona más o menos así: cuando él propone una locura, ella ya está del otro lado agarrando la mochila. "Yo le digo 'vamos, tirémonos del puente', y antes de que le diga ya se tiró ella", se ríe Gastón. La respuesta de Eugenia puede llegar a desarmar a cualquier persona que haya sentido amor: "Con él me siento protegida”.