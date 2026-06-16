EN VIVO Con una genialidad de Messi, Argentina vence 1 a 0 a Argelia en el debut del Mundial 2026

Fin del primer tiempo
Video: el gol de Messi desde la cámara del árbitro
¡EL GO-LA-ZO DE LEO DESDE LA CÁMARA DEL ÁRBITRO! pic.twitter.com/8qW4oJxY3E— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Así se festeja
El "Dibu" Martínez salva a la Argentina: clara jugada para Argelia
Dominio del partido
Luego del golazo del astro rosarino, Argentina domina la pelota ante una Argelia que presiona y no deja respirar a la Selección.
Video: mirá el golazo
¡CIERREN TODO! ¡EL GOAT LO HIZO DE NUEVO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 17, 2026
TERRIBLE GOLAZO de Lionel Andrés Messi para el 1-0 de Argentina sobre Argelia.
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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/dYUpePzLZx
Gol de Messi
Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador. Argentina vence 1 a 0 a Argelia
Video: mirá el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Argelia
El capitán argentino puso el 1-0 ante Argelia con un zurdazo desde la medialuna del área. Llegó a los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a dos del récord histórico de Miroslav Klose.Ver más
Video: el primer gol anulado a Messi
El gol que le anularon a Messi por offside en el arranque del partido. pic.twitter.com/aivK1PrNWt— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Video: así fue el gol que le anularon a Argelia
¡ANULADO EL GOL DE ARGELIA!— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Chaibi había puesto el 1-0 ante Argentina, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR. pic.twitter.com/TBaSlfMdN6
Le anularon el gol a Argelia
Argentina se salvó del primer gol argelino: Chaibi había anotado, pero todo estaba invalidado por offside.
Las promesas de los tucumanos para que Argentina gane el Mundial 2026: del pelo celeste a una peregrinación
Entre peregrinaciones y metas deportivas, los hinchas ya preparan sus compromisos ante un nuevo triunfoVer más
Gol de Argelia
El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino
El gesto de Dibu con Messi y Cuti Romero cuando sonó el himno argentino pic.twitter.com/E3uvvO4I1N— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Le anularon un gol a Messsi
Lautaro Martínez tuvo la primera chance
La Argentina ya enfrenta a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón del mundo inicia la defensa del título con Lionel Messi como capitán y Facundo Medina como único debutante mundialista en la formación titular.
Arrancó el partido
Los equipos ya están en la cancha
Messi saludó al Kun Agüero antes del debut
La entrada en calor
Afuera de la cancha, los argentinos se divierten
Sale la selección argentina a la cancha
Con Lionel Messi al frente de la fila, los jugadores argentinos ingresaron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut frente a Argelia. La aparición del capitán provocó una inmediata ovación de los hinchas que ya colman gran parte de las tribunas del Arrowhead Stadium. A menos de una hora para el inicio del partido, el clima mundialista ya se vive a pleno en Kansas City.
Haaland desató la "furia vikinga" y Noruega tuvo el debut soñado en el Mundial
Con un doblete del "9", Noruega derrotó 4-1 a Irak en su estreno en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City mostró toda su jerarquía y lideró una actuación contundente de un equipo que quiere convertirse en una de las revelaciones del torneo.Ver más
La cábala, intacta
¡Confirmado el once de la Selección Argentina para el debut mundialista!
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La cuarta ya tiene promesas: qué harán los tucumanos si Argentina gana el Mundial 2026
Desde peregrinaciones religiosas hasta metas deportivas y facultativas, los hinchas de Tucumán ya preparan sus compromisos si la Scaloneta suma una nueva estrella.Ver más
LA GACETA en Kansas City: así se vivió la previa del debut de la Selección
En vivo a través de Panorama Tucumano, el equipo de LA GACETA recorrió las calles hacia el estadio y una sala de prensa de primer nivelVer más
Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City
El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).
El fanfest de Kansas
Los fans entran al estadio
Todo listo en el vestuario
Kansas City esperaba a Messi y a la selección argentina: así fue el día en el que la ciudad comenzó a jugar el Mundial 2026
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Durante días el torneo pareció pasar desapercibido, pero el debut de la “Scaloneta” transformó las calles, los bares y el Fan Fest en una esperada fiesta.Ver más
Colombia inicia su camino en el Azteca con el "último baile" de James y el gran presente de Luis Díaz
El seleccionado de Néstor Lorenzo vuelve a la cita máxima con el cartel de favorito en el debut. Enfrente estará la incógnita de Uzbekistán, que hace su presentación absoluta en los Mundiales bajo la conducción de Fabio Cannavaro.Ver más
Tucumán, en modo Selección: el pulso de una ciudad que frenó su ritmo para esperar el debut mundialista
La rutina cotidiana mutó por la ansiedad del partido. Precios, logística en carnicerías y el clima de un martes que, en cualquier otro momento, habría pasado inadvertido.Ver más
Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”
El experimentado arquero de Bolivia enfrentó hace poco al elenco africano en un amistoso y dejó sus impresiones
La historia detrás de la estatua de Messi en Tucumán: fue hecha en 10 días y su autor admite que quiere retocarla
El escultor tucumano Rubén Pereyra contó cómo nació la obra inaugurada en Los Ralos para homenajear a Lionel Messi. Reveló que la realizó en tiempo récord, explicó el complejo proceso de construcción y reconoció que planea hacerle modificaciones para mejorar el parecido con el capitán de la Selección argentina.Ver más
De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección
La travesía de dos santiagueños que salieron desde el corazón del país hacia Estados Unidos para cumplir un sueño que empezó con una frase pintada en la puerta de la camioneta: "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr"
Leé la nota completa, acá.
Portugal pone en marcha su ilusión con un Cristiano Ronaldo que hará historia
El seleccionado luso, uno de los grandes candidatos, debuta en Houston; CR7 jugará su sexto Mundial a los 41 años. Enfrente estarán los "Leopardos", que vuelven a la cita máxima tras más de medio siglo de ausencia.Ver más
Kansas City Stadium, la casa de la Selección Argentina para el primer partido de la Copa del Mundo
La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni inicia su camino en la Copa Del Mundo 2026 ante Argelia en un estadio emblemático.
Se trata del "Kansas City Stadium", recinto que abrió sus puertas en 1972 y es la sede más antigua que tendrá movimiento futbolístico en suelo estadounidense. Dicho complejo posee lugar para más de 70.000 personas, siendo uno de los más grandes de todo el certamen (se ubica cómo el quinto estadio con mayor capacidad).
El estadio de los Kansas City Chiefs comenzó su construcción el 11 de noviembre de 1968 y fue inaugurado oficialmente el 12 de agosto de 1972. Está ubicado en el este de la ciudad de Kansas City, Estado de Missouri, y se encuentra dentro del Truman Sports Complex.
Es principalmente utilizado por los Kansas City Chiefs de la NFL (fútbol americano), y en el marco de la CONMEBOL Copa América 2024 recibió un encuentro: Estados Unidos - Uruguay.
“Juntos” y “hasta el fin del mundo”: los mensajes que marcaron la previa argentina en las redes
Las horas previas al estreno de la Scaloneta se vivieron a pura emoción en las redes sociales, donde convivieron el humor de los hinchas, las cábalas mundialistas y los mensajes de apoyo de Messi y Di María.Ver más
Mbappé anotó un doblete frente a Senegal, va por el récord histórico de Klose y Francia sueña con la tercera estrella
La figura de Francia marcó dos goles en el 3-1 sobre Senegal, llegó a 14 tantos mundialistas y ratificó que su gran objetivo es recuperar la corona perdida en Qatar 2022. Con esta actuación, el delantero francés superó a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores.Ver más
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Tiene 90 años, llegó al hotel de la selección argentina en Kansas City y pidió cumplir su último deseo: una foto con Lionel Messi
Osmar Videla viajó desde Argentina para seguir a la “Scaloneta” en el Mundial 2026, con un cartel que emocionó a todos frente al búnker albiceleste.Ver más
Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City
El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).Ver más
¿Quién es Amad Diallo, la figura de Costa de Marfil que se formó en un club inspirado en Boca?
El delantero del Manchester United tuvo una infancia marcada por una compleja historia de inmigración y comenzó su carrera en un equipo italiano fundado en homenaje a Boca. En el Mundial 2026 ya se convirtió en héroe de su selección.Ver más
¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?
La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.
Escándalo en el Mundial 2026: Canadá le negó la visa a Thomas Partey y Ghana apeló de urgencia
El mediocampista ghanés no pudo ingresar a Canadá debido a las acusaciones por violación y agresión sexual que enfrenta en el Reino Unido. Ghana presentó una apelación judicial para intentar que pueda estar en el debut frente a Panamá.Ver más
La decisión de Nicolás Paz que sorprende al Real Madrid
El mediocampista argentino habría comunicado su intención de continuar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas pese al interés del Real Madrid por recuperarlo. La decisión se conoce en la previa de su posible debut mundialista con la Selección.Ver más
La advertencia de un defensor de Brasil antes de enfrentar a Haití: “No podemos tener soberbia”
Douglas Santos pidió humildad y máxima concentración para el duelo frente a Haití por el Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela necesita una victoria tras el empate 1-1 en su debut ante Marruecos.Ver más
Equipo confirmado
Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez; la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.
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Protestas, silbidos y tensión política: el caliente debut de Irán en el Mundial 2026
El empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium estuvo marcado por manifestaciones en las tribunas, cuestionamientos al gobierno iraní y mensajes vinculados al conflicto en Medio Oriente.Ver más
Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia
La Selección iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas. En sus 18 estrenos anteriores acumula 11 victorias, seis derrotas y un empate, con antecedentes de todo tipo, incluso en las campañas que terminaron con la conquista del título.Ver más
Leonardo Balerdi rompió el silencio tras la lesión que lo dejó sin Mundial
El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y debió abandonar la concentración de la Selección Argentina. Tras recibir el respaldo de sus compañeros, compartió un sentido mensaje en las redes sociales.Ver más
El emotivo mensaje de Di María a la Selección antes del debut en el Mundial 2026
El histórico exjugador de la "Albiceleste" les envió un mensaje de apoyo a los futbolistas de Lionel Scaloni en la previa del estreno frente a Argelia. "Estamos con ustedes hasta el fin del mundo", expresó.Ver más
Tim Payne tendría acordada su llegada a Olimpia tras el Mundial 2026
El lateral derecho de Nueva Zelanda, que se volvió viral al pasar de 4.700 a 5,8 millones de seguidores en Instagram, tendría acordada su llegada a Olimpia de Paraguay una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.Ver más
Cómo es la tecnología de la pelota oficial del Mundial 2026 y cuánto cuesta comprar uno original
Adida ofrece opciones que parten con o sin certificación de la FIFA, para jugar o entrenar, desde los $50.000.Ver más
Pampita fue víctima de una estafa con figuritas del Mundial y recibió dos cajas de puré de tomate en lugar del álbum
La modelo contó al aire que compró una caja grande para sus tres hijos y que el paquete que llegó desde el exterior no tenía nada que ver con lo que había pedido, en medio del furor por el álbum de Panini.Ver más
¿Te gritan el gol antes de verlo? La opción que reduce al mínimo el retraso en las transmisiones
La latencia se convirtió en el principal obstáculo para los fanáticos en los eventos deportivos, pero un especialista explicó cómo reducir al mínimo sus perjuicios.Ver más
Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026
El debutante africano rompió todos los pronósticos al igualar sin goles frente al campeón europeo.Ver más
Lo que tenés que saber
LaSelección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. De la mano de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni arranca la defensa del título esta noche desde las 22:00 en el Estadio Arrowhead de Kansas City. Los podés ver por TyC Sports, Telefe, la TV Pública, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. También podés seguir el minuto a minuto de LA GACETA.