EN VIVO: México vence a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

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Homenajes a dos leyendas del fútbol

El Estadio Azteca se vestirá de gala para recordar a Diego Armando Maradona, el héroe absoluto de México 1986, reviviendo en las pantallas gigantes las mágicas jugadas de "La Mano de Dios" y el Gol del Siglo frente a Inglaterra. En paralelo, se rendirá un sentido homenaje a Pelé y a la mítica Selección de Brasil que se coronó en ese mismo césped en 1970.

Para este bloque emotivo, la organización confirmó la presencia en el campo de juego del histórico brasileño Roberto Rivellino y del italiano Gianni Rivera (Balón de Oro 1969), quienes recrearán la hermandad y la rivalidad de aquella final histórica. La mesa está servida para el Mundial más grande de todos los tiempos.