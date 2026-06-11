Copa del Mundo

México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026: horario, TV y probable formaciones

Dieciséis años después de su cruce en Johannesburgo, aztecas y africanos abren el Mundial más grande de la historia en el estadio Azteca.

DÉJÁ VU. México y Sudáfrica empataron 1-1 en la apertura del Mundial 2010, con un golazo de Tshabalala.
DÉJÁ VU. México y Sudáfrica empataron 1-1 en la apertura del Mundial 2010, con un golazo de Tshabalala.
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • México y Sudáfrica disputan hoy el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, dando inicio al torneo más grande de la historia.
  • El cruce reedita el debut de Sudáfrica 2010 (1-1). El Azteca se convierte en el primer estadio en albergar tres aperturas mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.
  • Este encuentro marca el comienzo de una edición histórica con 48 selecciones y 104 partidos, redefiniendo el impacto global y el formato de la Copa del Mundo de la FIFA.
Resumen generado con IA

Tras muchos meses de expectativa, la cuenta regresiva llegó a su fin. Este jueves, la vigesimotercera edición de la Copa del Mundo subirá el telón en un escenario repleto de mística: el Estadio Azteca. Desde las 16, México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del torneo más grande de la historia, que por primera vez contará con 48 selecciones y 104 encuentros.

El cruce guarda un tinte histórico particular y funcionará como una especie de déjà vu. Hace 16 años, ambos seleccionados también tuvieron el honor de abrir la cita máxima en Sudáfrica 2010. En aquella jornada, el marcador terminó en un recordado 1-1, con el grito de Siphiwe Tshabalala para los africanos y la igualdad definitiva de Rafael Márquez.

Esta vez, la historia se traslada a la Ciudad de México, cuyo estadio se transformará en el primer recinto del planeta en albergar tres partidos de apertura mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La selección latina, conducida tácticamente por Javier Aguirre, asume el debut con la chapa y la presión de la localía. El bando del “Vasco” llega sin competencia oficial desde que conquistó la Copa de Oro el año pasado, pero logró aceitar su funcionamiento con amistosos recientes ante Serbia (5-1), Australia (1-0) y Ghana (2-0).

Para este estreno en el Grupo A, que completan República Checa y Corea del Sur, los aztecas apuestan por una nómina que combina la experiencia del histórico arquero Guillermo Ochoa (quien alcanza la cifra récord de su sexto Mundial), el olfato goleador de Raúl Jiménez, y la frescura de la promesa Gilberto Mora, el jugador más joven del torneo con 17 años y siete meses.

Por su parte, la selección de Sudáfrica arriba a tierras norteamericanas con el claro objetivo de transformarse en el máximo aguafiestas de la jornada inaugural. Los comandados por el belga Hugo Broos buscan superar la fase de grupos por primera vez en su historia tras su última presentación como anfitriones en 2010, edición que vencieron y eliminaron a Francia.

Así, tras la ceremonia inaugural (pactada para las 14.30), el Estadio Azteca volverá a vestirse de gala para escribir una página dorada en los libros mundialistas, dando inicio a una aventura que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

Formaciones, arbitraje y TV en vivo 

MEXICO: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.


SUDADRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole y Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.


Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).
Estadio: Azteca.
Por TV: Telefe y Directv.

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