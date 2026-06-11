Estados Unidos y Paraguay protagonizarán un cruce de alto voltaje en el Mundial 2026

La primera fecha del Mundial 2026 ofrece uno de sus cruces más atractivos con el enfrentamiento que se jugará mañana desde las 22 entre Estados Unidos y Paraguay, dos seleccionados que llegan con ambiciones importantes dentro del Grupo E. La zona también cuenta con Noruega y Túnez, por lo que comenzar con una victoria puede transformarse en una ventaja clave para encarar el resto de la fase inicial.