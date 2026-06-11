Se terminó la farsa de la “pausa de hidratación”

De movida, como siempre, hubo una zanahoria. Decían que la “pausa de hidratación” le agregaría un elemento de interés a la transmisión televisiva, un picante colorido, como es la palabra de los técnicos a sus jugadores captadas por un micrófono-jirafa. No era cierto y quedó demostrado durante el primer paréntesis de México-Sudáfrica. A la manera del fútbol americano o de la NBA, para lo que sirvió fue para hacer (más) plata con la publicidad. Y, por supuesto, se la estiró más de lo previsto.