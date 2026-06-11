Scaloni ya tiene reemplazante para Balerdi: Marcos Senesi se sumará a la lista de Argentina para el Mundial

El defensor, que ya tuvo participaciones con la camiseta de la Selección mayor, se sumará así a la delegación campeona del mundo con el desafío de aportar variantes a una última línea que tiene como titulares a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Para Senesi será la oportunidad más importante de su carrera y la posibilidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo con la Albiceleste.