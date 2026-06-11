Scaloni ya tiene reemplazante para Balerdi: Marcos Senesi se sumará a la lista de Argentina para el Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi a la Selección Argentina para el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión muscular.
- Balerdi sufrió una lesión muscular durante la preparación previa. Ante esto, Scaloni citó a Senesi, que llega tras destacarse en Bournemouth y fichar por el Tottenham.
- Esta convocatoria representa la primera oportunidad mundialista para Senesi, quien buscará aportar variantes clave en la defensa junto a Romero, Martínez y Otamendi.
La selección argentina ya tiene definido quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial 2026. Según pudo saberse, Marcos Senesi será el futbolista elegido por Lionel Scaloni para reemplazar al defensor del Olympique de Marsella, que quedó desafectado de la Copa del Mundo luego de sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante la preparación previa al debut.
La baja de Balerdi representó un golpe importante para el cuerpo técnico argentino. El zaguero llegaba tras una gran temporada en Francia, donde disputó 36 partidos con el Olympique de Marsella y había logrado consolidarse como una alternativa importante dentro de la estructura defensiva de Scaloni. Sin embargo, los estudios médicos confirmaron que no llegaría en condiciones al torneo y obligaron a modificar la nómina a pocos días del estreno frente a Argelia.
El premio para una gran temporada en Inglaterra
El elegido para ocupar su lugar será Senesi, defensor de 29 años formado en San Lorenzo, que viene de completar cuatro temporadas en el Bournemouth. Durante su paso por la Premier League acumuló 128 partidos y fue una pieza fundamental en una campaña histórica para el club inglés, que llegó a encadenar una racha de 16 encuentros sin derrotas y registró 11 vallas invictas.
Su buen rendimiento despertó el interés de varios equipos europeos y hace apenas unos días se confirmó su incorporación al Tottenham. El argentino firmó un contrato por cuatro temporadas y se transformó en uno de los primeros refuerzos del nuevo proyecto encabezado por Roberto De Zerbi, que destacó su experiencia, su capacidad para salir jugando desde el fondo y su lectura táctica.
Lo que había dicho Scaloni antes de tomar la decisión
Tras la victoria frente a Islandia en el último amistoso previo al Mundial, Scaloni había adelantado que necesitaba más tiempo para resolver quién ocuparía el lugar vacante. "La prueba de hoy me despejó muchas dudas", explicó el entrenador, que incluso reconoció que analizaba distintas alternativas según las necesidades del plantel. Finalmente, la experiencia internacional y el gran presente de Senesi terminaron inclinando la balanza.
El defensor, que ya tuvo participaciones con la camiseta de la Selección mayor, se sumará así a la delegación campeona del mundo con el desafío de aportar variantes a una última línea que tiene como titulares a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Para Senesi será la oportunidad más importante de su carrera y la posibilidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo con la Albiceleste.