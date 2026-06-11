La inauguración del Mundial 2026 cambió las reglas: 16 minutos, tres sedes y una nueva forma de hacer espectáculo

Sin embargo, justamente en las redes fue donde aparecieron las primeras críticas. Uno de los momentos más comentados fue la presencia de los Labubu, los muñecos coleccionables que se convirtieron en un fenómeno mundial entre influencers y celebridades. Durante una secuencia audiovisual aparecieron interactuando con una réplica de la Copa del Mundo, una decisión que para muchos usuarios resultó divertida, pero que otros no entendieron del todo.