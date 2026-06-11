Un mimo a la nostalgia: Tshabalala recreó su mítico festejo de Sudáfrica 2010, 16 años después

Resumen para apurados
- Siphiwe Tshabalala recreó su histórico festejo de Sudáfrica 2010 tras anotarle un gol de penal a Óscar Pérez en un partido de leyendas disputado en México el 11 de junio de 2026.
- En la antesala del Mundial 2026, un partido de leyendas en Pachuca recreó el debut de 2010, donde el sudafricano marcó un gol histórico y realizó su icónica coreografía.
- Este reencuentro inspira a la nueva selección sudafricana antes de su debut en el Mundial 2026, mientras Tshabalala enfoca su presente en la educación y su fundación benéfica.
Dicen que la historia tiende a repetirse y que el fútbol, tarde o temprano, siempre ofrece un viaje en el tiempo. El calendario marca 11 de junio de 2026 y el destino quiso que, exactamente 16 años después de aquel día que paralizó al planeta, los caminos de México y Sudáfrica volvieran a cruzarse en la vísperas de una nueva cita máxima. En el imaginario colectivo aún perdura el eco de un nombre que en 2010 hizo sonar las vuvuzelas más fuerte que nunca en el Soccer City de Johannesburgo: Lawrence Siphiwe Tshabalala.
Corría el minuto 55 del partido inaugural de aquella Copa del Mundo cuando el por entonces extremo de los Kaizer Chiefs recibió un balón a la espalda de la defensa y "descosió" la Jabulani con un zurdazo cruzado implacable que se colgó en el ángulo del arquero mexicano, Óscar "Conejo" Pérez. Aquel golazo, que terminó nominado al premio Puskas junto a obras de Lionel Messi y Arjen Robben, dio pie a una de las celebraciones y bailes más icónicos de todos los tiempos.
El regreso del "fantasma" y la reedición del mito
Hoy, con el debut del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el "fantasma" de Tshabalala se volvió a aparecer. En el marco de la previa del choque inaugural entre el "Tri" y los "Bafana Bafana", el Estadio Hidalgo de Pachuca fue el escenario de un emotivo Partido de Leyendas que reunió a varios de los protagonistas de aquella tarde de 2010.
Allí, de manera casi poética, "Tshaba" volvió a pararse cara a cara frente al "Conejo" Pérez. Esta vez desde los doce pasos, el sudafricano ejecutó un penal con precisión, batió al histórico arquero mexicano y corrió hacia el banderín de córner para reeditar, paso por paso, su recordado baile junto a sus compañeros. La derrota final del combinado africano por 6-2 pasó a ser un dato completamente anecdótico ante semejante golpe de nostalgia.
Un legado que inspira a la nueva generación
"Ese gol nos unió como país y nos llenó de felicidad. Si hay un momento que todos los sudafricanos disfrutamos sin excepción, fue ese. Nos dejó un legado gigante", recordó con emoción el actual capitán de la selección sudafricana, Ronwen Williams.
Tras el encuentro de exhibición en México, el propio Tshabalala aprovechó para "bendecir" al plantel comandado por Hugo Broos antes del estreno oficial en el Azteca: "Los chicos están jugando muy bien y están listos. Será un gran partido; tienen el talento y es su momento de escribir su propia historia. Todo el país está detrás de ellos".
De las canchas a Harvard
A sus 41 años, la vida de Tshabalala transcurre lejos de las canchas pero cerca de la excelencia. El exmediocampista sorprendió en las últimas horas al mostrarse en redes sociales en la prestigiosa Harvard Business School junto al futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga.
"Este capítulo de mi vida se llama 'Mi turno'. Me formé en la mejor institución educativa del mundo, rodeado de grandes mentes del entretenimiento y el deporte", escribió el ídolo, quien actualmente vuelca su tiempo en su fundación homónima, destinada a educar a niños vulnerables utilizando el fútbol como motor de cambio. Dieciséis años después de romper la red en Johannesburgo, su baile sigue más vivo que nunca.