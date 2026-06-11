Un mimo a la nostalgia: Tshabalala recreó su mítico festejo de Sudáfrica 2010, 16 años después

Dicen que la historia tiende a repetirse y que el fútbol, tarde o temprano, siempre ofrece un viaje en el tiempo. El calendario marca 11 de junio de 2026 y el destino quiso que, exactamente 16 años después de aquel día que paralizó al planeta, los caminos de México y Sudáfrica volvieran a cruzarse en la vísperas de una nueva cita máxima. En el imaginario colectivo aún perdura el eco de un nombre que en 2010 hizo sonar las vuvuzelas más fuerte que nunca en el Soccer City de Johannesburgo: Lawrence Siphiwe Tshabalala.