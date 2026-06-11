El curioso homenaje de Nueva York a Thierry Henry y Pelé antes del inicio del Mundial 2026

La ceremonia más concurrida se realizó en pleno corazón de Manhattan, donde la intersección de la calle 50 Oeste y la Sexta Avenida pasó a llamarse simbólicamente “Thierry Henry Way”. Fanáticos y curiosos se reunieron para presenciar el descubrimiento del cartel que homenajea al exdelantero francés, campeón del mundo en Francia 1998 y una de las grandes figuras de la historia del Arsenal y del Barcelona.