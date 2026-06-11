El curioso homenaje de Nueva York a Thierry Henry y Pelé antes del inicio del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Nueva York homenajeó a Thierry Henry y Pelé renombrando temporalmente dos esquinas de la ciudad antes del inicio del Mundial 2026 para celebrar su legado histórico.
- Las esquinas de Manhattan y Queens llevarán sus nombres hasta el 1 de noviembre. Ambos exdelanteros hicieron historia en la ciudad al jugar en los Red Bulls y el Cosmos.
- La medida busca consolidar la identidad futbolística de Nueva York de cara a su rol como sede clave del Mundial, uniendo la historia deportiva local con el torneo global.
Antes del inicio del Mundial 2026, Nueva York decidió rendir homenaje a dos leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol. En una iniciativa impulsada por las autoridades locales, la ciudad rebautizó de manera temporal dos esquinas emblemáticas con los nombres de Thierry Henry y Pelé, un gesto que busca acompañar el clima mundialista.
La ceremonia más concurrida se realizó en pleno corazón de Manhattan, donde la intersección de la calle 50 Oeste y la Sexta Avenida pasó a llamarse simbólicamente “Thierry Henry Way”. Fanáticos y curiosos se reunieron para presenciar el descubrimiento del cartel que homenajea al exdelantero francés, campeón del mundo en Francia 1998 y una de las grandes figuras de la historia del Arsenal y del Barcelona.
La concejala Virginia Maloney destacó la importancia del reconocimiento al asegurar que la ciudad celebra “a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos”, mientras que el propio Henry agradeció el gesto mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Mi familia se sentirá muy honrada”, expresó el exjugador de 48 años, quien además recordó el vínculo especial que lo une con Nueva York después de haber vestido durante cinco temporadas la camiseta de los New York Red Bulls en la Major League Soccer, etapa que consolidó su popularidad en Norteamérica.
El tributo no quedó reservado únicamente para el francés. En el distrito de Queens, el cruce de Shea Road y Meridian Road también recibió un nombre simbólico en homenaje a Pelé, el ídolo brasileño que revolucionó el fútbol estadounidense cuando llegó al New York Cosmos en 1975 y ayudó a impulsar el crecimiento del deporte en el país.
Las autoridades municipales confirmaron que ambas denominaciones permanecerán vigentes hasta el 1 de noviembre, como parte de las actividades especiales vinculadas al Mundial. La medida combina historia, reconocimiento y una fuerte apuesta por reforzar la identidad futbolera de una ciudad que será una de las grandes protagonistas de la cita ecuménica.
Con este tipo de iniciativas, Nueva York no solo recibe al torneo más importante del planeta, sino que también pone en valor el legado de dos figuras que marcaron distintas épocas y contribuyeron a expandir la pasión por el fútbol mucho más allá de sus fronteras.