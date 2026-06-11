Del Waka Waka al Dai Dai: Shakira volvió al Mundial y las redes se llenaron de nostalgia y bromas

Algunas reacciones no tan positivas

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios cuestionaron su presentación, otros compararon su actuación con las anteriores y hasta aparecieron bromas sobre su apariencia. "Parecía más una doble de Shakira", "esa no es Shakira" y "Shakira de Temu" fueron algunos de los comentarios que circularon durante la ceremonia.