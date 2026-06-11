Del Waka Waka al Dai Dai: Shakira volvió al Mundial y las redes se llenaron de nostalgia y bromas
Resumen para apurados
- Shakira inauguró el Mundial 2026 en el Estadio Azteca cantando 'Dai Dai', el tema oficial, y generó furor en redes sociales por su regreso a las citas mundialistas.
- La presentación de la colombiana revivió la nostalgia de éxitos como 'Waka Waka', aunque también despertó críticas y memes sobre su apariencia y comparaciones con shows previos.
- El show consolida a Shakira como la figura artística indiscutible de la historia de los Mundiales, reafirmando el fuerte vínculo cultural entre su música y el torneo.
La inauguración del Mundial 2026 reunió a varias estrellas internacionales en el Estadio Azteca, pero una vez más fue Shakira quien concentró gran parte de la atención. La cantante colombiana interpretó "Dai Dai", la canción oficial del torneo, y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.
Muchos usuarios celebraron su regreso a una ceremonia mundialista. "Shakira eres la reina de los Mundiales", escribió una usuaria en X, mientras otros recordaron sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Para varios fanáticos, su presencia terminó siendo uno de los puntos más destacados de una apertura que recibió críticas por su corta duración.
Algunas reacciones no tan positivas
Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios cuestionaron su presentación, otros compararon su actuación con las anteriores y hasta aparecieron bromas sobre su apariencia. "Parecía más una doble de Shakira", "esa no es Shakira" y "Shakira de Temu" fueron algunos de los comentarios que circularon durante la ceremonia.
Entre la nostalgia por el "Waka Waka", las comparaciones con otros Mundiales y los elogios de sus seguidores, la artista volvió a confirmar algo que las redes repitieron durante toda la tarde: para muchos fanáticos, una Copa del Mundo y Shakira siguen siendo una combinación inseparable.
Cuando comprÃ¡s a Shakira por Temu y te mandan una de K-Pop. pic.twitter.com/7A591nvj6o— Gonzalo (@gonziver) June 11, 2026