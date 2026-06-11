Mundial 2026

Encuesta: ¿cuál es la inauguración de los mundiales que más recordás?

Desde pequeños actos protocolares a mega eventos culturales, un recorrido por la nostalgia y la historia de las ceremonias más trascendentes de la historia.

LA ÚLTIMA. Repleta de tecnología, la ceremonia inaugural de Qatar 2022 cautivó a los amantes del fútbol.
LA ÚLTIMA. Repleta de tecnología, la ceremonia inaugural de Qatar 2022 cautivó a los amantes del fútbol. FOTO TOMADA DE SPORTINGNEWS.COM
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • LAGACETA.com lanzó una encuesta online en Argentina para que los lectores elijan la ceremonia de apertura mundialista más recordada, ante la cercanía del Mundial 2026.
  • La votación recorre desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, reflejando la evolución de las aperturas desde simples actos protocolares a megaeventos globales de entretenimiento.
  • Esta iniciativa apela a la nostalgia futbolística de los usuarios, mientras crece la expectativa por el despliegue de entretenimiento que presentará el inminente Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Con la expectativa en aumento ante la inminente inauguración de la Copa del Mundo 2026, LAGACETA.com invita a sus lectores a participar de una encuesta para definir cuál ha sido la ceremonia de inauguración que más recuerdan. Para acotar parcialmente el muestreo, el recorrido cronológico comienza por el Mundial Argentina 1978 y se extiende a través de las décadas hasta culminar en el tecnológico despliegue visual de Qatar 2022.

A lo largo de los diferentes mundiales, los shows de apertura han mutado desde actos protocolares hacia mega eventos de entretenimiento global. Para muchos que peinan canas, la coreografía en el Monumental quedará en la historia, mientras que para otros será inevitable recordar a Diego Maradona en todo su esplendor, en México 86 e Italia 90, con una canción oficial que ha quedado grabada en millones de argentinos. Para refrescarte la memoria, te dejamos algunas las ceremonias inaugurales para que puedas sumarte y votar en esta encuesta.

Ceremonia inaugural del Mundial Argentina 78

Ceremonia inaugural del Mundial México 86

Ceremonia inaugural del Mundial Italia 90

Ceremonia inaugural del Mundial Sudáfrica 2010

Ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

Estados Unidos despliega todo su show en Los Ángeles para cerrar, a toda orquesta, la inédita triple apertura del Mundial 2026

México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

México abre el Mundial 2026 con una fiesta de identidad y espectáculo: todo lo que tenés que saber

Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Los novedosos cambios en el reglamento que se implementarán en el Mundial 2026

Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

El árbitro del Mundial que fue deportado de EE.UU. regresó a Somalia como un héroe y dejó una promesa

El árbitro del Mundial que fue deportado de EE.UU. regresó a Somalia como un héroe y dejó una promesa

Más visto en Mundial 2026
Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
1

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles
2

Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles

Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?
3

Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?

Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?
4

Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026: horario, TV y probable formaciones
5

México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026: horario, TV y probable formaciones

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
6

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Más Noticias
Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles

Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles

Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Comentarios