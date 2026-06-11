Encuesta: ¿cuál es la inauguración de los mundiales que más recordás?

A lo largo de los diferentes mundiales, los shows de apertura han mutado desde actos protocolares hacia mega eventos de entretenimiento global. Para muchos que peinan canas, la coreografía en el Monumental quedará en la historia, mientras que para otros será inevitable recordar a Diego Maradona en todo su esplendor, en México 86 e Italia 90, con una canción oficial que ha quedado grabada en millones de argentinos. Para refrescarte la memoria, te dejamos algunas las ceremonias inaugurales para que puedas sumarte y votar en esta encuesta.