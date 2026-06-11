Encuesta: ¿cuál es la inauguración de los mundiales que más recordás?

Resumen para apurados
- LAGACETA.com lanzó una encuesta online en Argentina para que los lectores elijan la ceremonia de apertura mundialista más recordada, ante la cercanía del Mundial 2026.
- La votación recorre desde Argentina 1978 hasta Qatar 2022, reflejando la evolución de las aperturas desde simples actos protocolares a megaeventos globales de entretenimiento.
- Esta iniciativa apela a la nostalgia futbolística de los usuarios, mientras crece la expectativa por el despliegue de entretenimiento que presentará el inminente Mundial 2026.
Con la expectativa en aumento ante la inminente inauguración de la Copa del Mundo 2026, LAGACETA.com invita a sus lectores a participar de una encuesta para definir cuál ha sido la ceremonia de inauguración que más recuerdan. Para acotar parcialmente el muestreo, el recorrido cronológico comienza por el Mundial Argentina 1978 y se extiende a través de las décadas hasta culminar en el tecnológico despliegue visual de Qatar 2022.
A lo largo de los diferentes mundiales, los shows de apertura han mutado desde actos protocolares hacia mega eventos de entretenimiento global. Para muchos que peinan canas, la coreografía en el Monumental quedará en la historia, mientras que para otros será inevitable recordar a Diego Maradona en todo su esplendor, en México 86 e Italia 90, con una canción oficial que ha quedado grabada en millones de argentinos. Para refrescarte la memoria, te dejamos algunas las ceremonias inaugurales para que puedas sumarte y votar en esta encuesta.