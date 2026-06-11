Shakira deslumbró en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El look de Shakira: frescura y flecos bajo el sol de México

Además de su vigencia y magnetismo sobre el escenario, el vestuario elegido por la artista se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada mundialista. Para esta presentación especial, la cantante optó por un llamativo body amarillo de base combinado con una minifalda blanca con flecos lilas, lo que aportó un gran dinamismo y textura visual a cada uno de sus movimientos de baile. Fiel a su estética fresca y descontracturada, completó el outfit de apertura llevando el pelo totalmente suelto y utilizando lentes de sol.