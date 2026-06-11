Copa del Mundo

Shakira deslumbró en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La estrella colombiana se consagró como la gran protagonista de la apertura de la cita máxima en la Ciudad de México. Ante una multitud, interpretó "Dai Dai", el himno oficial del torneo, y cautivó a todos con un look lleno de dinamismo y color.

Shakira deslumbró en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca
AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Shakira inauguró el Mundial 2026 este jueves en el Estadio Azteca de México al cantar el himno oficial Dai Dai ante 87.000 personas para dar inicio al torneo.
  • Con un show dinámico y vestuario alusivo a las sedes, la artista lideró la ceremonia junto a figuras como J Balvin y Maná, marcando el inicio de la cita mundialista.
  • Este evento inicia un Mundial inédito organizado por tres países, consolidando la fusión de música y deporte como pilar clave para el atractivo global del torneo.
Resumen generado con IA

El Mundial de la FIFA 2026 puso primera de manera oficial este jueves en el mítico Estadio Azteca. En medio de una enorme expectativa global, la ceremonia inaugural combinó color, música y tradición, teniendo como máxima figura indiscutida a Shakira. La artista colombiana hizo vibrar a las 87.000 personas presentes en las tribunas del coloso mexicano y a los millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo por televisión.

El despliegue en el escenario y el himno oficial

La cantante colombiana se adueñó por completo del centro del campo de juego al entonar “Dai Dai”, la canción oficial que representará a esta Copa del Mundo. Fiel a su estilo enérgico, desplegó diferentes coreografías que incluyeron vestimentas tradicionales y alusivas a los colores identitarios de los tres países sede del torneo, que son México, Estados Unidos y Canadá.

Si bien el show de apertura contó con una destacada constelación de estrellas sobre el césped, entre las que brillaron Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules, la presencia de la barranquillera acaparó todas las miradas. A pesar de que cada artista se destacó con luz propia durante la tarde, Shakira se transformó de inmediato en la protagonista indiscutible del espectáculo y en el principal foco de repercusión en las plataformas digitales.

El look de Shakira: frescura y flecos bajo el sol de México

Además de su vigencia y magnetismo sobre el escenario, el vestuario elegido por la artista se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada mundialista. Para esta presentación especial, la cantante optó por un llamativo body amarillo de base combinado con una minifalda blanca con flecos lilas, lo que aportó un gran dinamismo y textura visual a cada uno de sus movimientos de baile. Fiel a su estética fresca y descontracturada, completó el outfit de apertura llevando el pelo totalmente suelto y utilizando lentes de sol.

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