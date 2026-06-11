Shosholoza, la canción con la que Sudáfrica entra al Mundial y que es mucho más que un simple canto
La melodía que acompañó la llegada de los "Bafana Bafana" al debut mundialista tiene raíces en las minas del sur de África y refleja la filosofía del Ubuntu, donde el equipo está por encima de las individualidades.
Resumen para apurados
- La selección de Sudáfrica llegó a su debut del Mundial 2026 en México cantando Shosholoza, un histórico canto colectivo para inspirar unión y fuerza ante su rival.
- Originada en las minas del siglo XIX como símbolo de avance, esta tradición coral funciona como un ritual psicológico para reducir la ansiedad y sincronizar al plantel.
- El gesto expone la filosofía Ubuntu (yo soy porque nosotros somos) en el fútbol global, destacando la identidad cultural africana por sobre el individualismo deportivo.
Antes de que la pelota empezara a rodar en el Estadio Ciudad de México, la primera imagen inolvidable del Mundial 2026 llegó desde el estacionamiento y en la entrada al campo de juego para calentar. Los futbolistas de Sudáfrica descendieron del micro todos juntos, bailando y entonando una melodía que rápidamente captó la atención de quienes los rodeaban. No era una celebración improvisada ni una simple forma de distenderse: era el Shosholoza, una canción que resume buena parte de la historia, la identidad y la filosofía de todo un país.
Para muchos aficionados puede parecer apenas un cántico folclórico, pero en Sudáfrica tiene un significado mucho más profundo. Su origen se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando miles de trabajadores migraban desde lo que hoy es Zimbabue hacia las minas sudafricanas. Durante esos largos viajes en tren, los mineros cantaban para sobrellevar el cansancio y fortalecer el espíritu colectivo.
De hecho, la propia palabra “Shosholoza” intenta imitar el sonido de una locomotora en movimiento y suele traducirse como “seguir adelante”, “abrir paso” o “avanzar”. Es una invitación a no detenerse pese a las dificultades, un mensaje que con el tiempo trascendió las minas para convertirse en un símbolo nacional.
AsÃ llegan los muchachos de SudÃ¡frica al Azteca para su debut en el Mundialâ¦ ð¿ð¦ pic.twitter.com/f8RfIUZ5mB— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026
No sorprende, entonces, que haya encontrado en el deporte uno de sus escenarios favoritos. Desde hace décadas, el Shosholoza acompaña a las selecciones sudafricanas en distintos eventos internacionales y terminó consolidándose como una especie de himno no oficial.
Sin embargo, el canto también cumple una función mucho más práctica. Forma parte de una tradición conocida como Gwijo o Igwijo, una práctica coral típica del país basada en la dinámica de llamada y respuesta, donde varias voces construyen armonías sin necesidad de instrumentos musicales.
Lo que desde afuera parece una manifestación espontánea de alegría es, en realidad, un auténtico ritual de preparación psicológica. Al cantar, aplaudir y moverse al mismo ritmo, los jugadores sincronizan sus pulsaciones, reducen la ansiedad previa al partido y refuerzan el sentido de pertenencia grupal.
Detrás de esa costumbre aparece otro concepto profundamente arraigado en la cultura sudafricana: el Ubuntu, una filosofía que puede resumirse en una frase sencilla pero poderosa: “Yo soy porque nosotros somos”. La identidad individual queda subordinada al bienestar colectivo, una idea que encuentra en el deporte un terreno ideal para expresarse.
Por eso, cuando los Bafana Bafana bajan del micro cantando, el objetivo no es llamar la atención ni intimidar con gestos agresivos. El mensaje es diferente: demostrar unión, confianza y orgullo por representar una misma historia.
También existe una diferencia cultural respecto de otras regiones futboleras. Mientras en Europa o Sudamérica las hinchadas suelen apoyarse en bombos, trompetas o grandes despliegues sonoros, muchas selecciones africanas convierten sus propias voces en el principal instrumento. Las palmas, los golpes sobre los asientos o incluso unas simples botellas alcanzan para construir una percusión colectiva que acompaña melodías transmitidas de generación en generación.
Dieciséis años después de haber inaugurado el Mundial 2010 como anfitrión frente a México, Sudáfrica volvió a encontrarse con el mismo rival en el partido inaugural.