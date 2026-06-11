Shosholoza, la canción con la que Sudáfrica entra al Mundial y que es mucho más que un simple canto

Antes de que la pelota empezara a rodar en el Estadio Ciudad de México, la primera imagen inolvidable del Mundial 2026 llegó desde el estacionamiento y en la entrada al campo de juego para calentar. Los futbolistas de Sudáfrica descendieron del micro todos juntos, bailando y entonando una melodía que rápidamente captó la atención de quienes los rodeaban. No era una celebración improvisada ni una simple forma de distenderse: era el Shosholoza, una canción que resume buena parte de la historia, la identidad y la filosofía de todo un país.