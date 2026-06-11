La FIFA busca romper todos los récords en el Mundial 2026: ¿hay un límite para el crecimiento?

Un poco más de 24 horas antes del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó la capacidad definitiva de los 16 estadios que albergarán partidos en Estados Unidos, México y Canadá. A simple vista parece una información destinada a organizadores, patrocinadores o especialistas en logística. Sin embargo, detrás de esos números aparece una historia mucho más reveladora; porque las cifras no sólo hablan de cuántas personas entrarán a una cancha. También permiten entender qué tipo de Mundial acaba de comenzar.