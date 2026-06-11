La FIFA busca romper todos los récords en el Mundial 2026: ¿hay un límite para el crecimiento?

Resumen para apurados
- La FIFA confirmó las sedes del Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá para superar el récord histórico de asistencia mediante la expansión inédita a 48 países participantes.
- El torneo pasó de 13 equipos en 1930 a 48 en esta edición, sumando 104 partidos. Esta evolución busca abrir mercados, aunque satura el calendario físico de los futbolistas.
- El éxito comercial parece asegurado, pero abre un debate sobre si la expansión ilimitada del negocio del fútbol terminará por afectar la calidad del espectáculo deportivo.
Un poco más de 24 horas antes del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó la capacidad definitiva de los 16 estadios que albergarán partidos en Estados Unidos, México y Canadá. A simple vista parece una información destinada a organizadores, patrocinadores o especialistas en logística. Sin embargo, detrás de esos números aparece una historia mucho más reveladora; porque las cifras no sólo hablan de cuántas personas entrarán a una cancha. También permiten entender qué tipo de Mundial acaba de comenzar.
La FIFA ya anticipó que espera romper el récord histórico de asistencia establecido en Estados Unidos 1994, cuando 3,5 millones de espectadores pasaron por los estadios. No se trata de una casualidad; tampoco de una consecuencia inevitable del crecimiento natural que tuvo el fútbol durante todo este tiempo. Es una decisión; porque el Mundial 2026 fue diseñado para ser el más grande de todos los tiempos.
Tendrá más selecciones, más partidos, más ciudades, más sedes, más entradas disponibles y probablemente más ingresos que cualquier otra edición anterior. La expansión no comenzó ahora, porque hace décadas que la FIFA empuja en la misma dirección.
En Uruguay 1930 participaron apenas 13 selecciones; en Francia 1998 fueron 32 y ahora serán 48. El torneo pasó de 18 partidos a 104, y lo que alguna vez fue una competencia relativamente compacta se transformó en un evento global que durante más de un mes movilizará a millones de personas a través de tres países.
¿Hasta dónde puede crecer un Mundial? Durante mucho tiempo la Copa del Mundo tuvo un límite bastante claro. Clasificaban pocos equipos y el acceso al torneo era un privilegio reservado para las potencias o para aquellos seleccionados capaces de protagonizar una campaña extraordinaria. Pero hoy la lógica es completamente diferente.
Para la FIFA, ampliar el Mundial significa abrir nuevas puertas. Más selecciones implican más mercados; más mercados generan más audiencias, lo que entrega más patrocinadores; y más patrocinadores producen más ingresos. Por ese motivo, si se mira desde esa perspectiva, la expansión parece una decisión lógica.
Eso sí, sería injusto analizarla únicamente desde el costado económico. Gracias a ese crecimiento, países que antes apenas soñaban con disputar una Copa del Mundo ahora tienen posibilidades concretas de participar. Federaciones históricamente periféricas ganaron representación y millones de hinchas podrán ver a sus selecciones en el escenario más importante del fútbol. Pero toda expansión también plantea desafíos.
Porque mientras la FIFA celebra récords de asistencia, los futbolistas afrontan calendarios cada vez más exigentes; mientras los organizadores destacan el alcance global, los viajes son más largos y la logística más compleja y mientras el negocio crece, surge una duda que sobrevuela cada nueva ampliación: ¿existe un punto en el que la cantidad termine afectando la calidad?
El fútbol vive una etapa de crecimiento permanente. Más competiciones, más fechas, más transmisiones, más contenidos y más consumo; y el Mundial no es una excepción. Por el contrario, se convirtió en el principal motor de esa tendencia.
Por eso el comunicado difundido por la FIFA resulta más interesante de lo que parece, porque detrás de la confirmación de las capacidades de los estadios aparece una declaración de principios. La organización no sólo presentó las sedes de una Copa del Mundo sino también exhibió la dimensión del espectáculo que construyó. Y los números son contundentes.
Habrá más de un millón de localidades disponibles distribuidas entre las 16 sedes. Estadios gigantescos, ciudades preparadas para recibir oleadas de aficionados y una estructura diseñada para albergar el torneo más masivo que haya conocido el deporte.
Probablemente el Mundial 2026 sea un éxito extraordinario en ese sentido. Pese a que en Estados Unidos el fútbol no es prioridad, los estadios lucirán llenos, las audiencias romperán récords y la conversación global girará durante semanas alrededor de una pelota.
Sin embargo, mientras la FIFA celebra haber encontrado una fórmula para que la Copa del Mundo siga creciendo, una pregunta seguirá flotando en el aire. ¿Existe un límite a partir del cual el crecimiento deja de ser una evolución y comienza a convertirse en otra cosa?