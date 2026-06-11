Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?

Con el inicio del Mundial 2026 este 11 de junio, las predicciones sobre el posible campeón volvieron a multiplicarse. Entre ellas, una de las que más repercusión genera es la de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista que ganó notoriedad tras anticipar la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022 y acertar la consagración de la Albiceleste.