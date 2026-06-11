Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: ¿qué chances tiene Argentina?

Resumen para apurados
- La astróloga Mhoni Vidente señaló a Argentina, España y Portugal como los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026, que comienza este 11 de junio en Norteamérica.
- La tarotista ganó fama al acertar el título de Argentina en 2022. Para esta edición, sumó advertencias sobre seguridad y salud en sedes estadounidenses como Miami y Houston.
- Aunque sus pronósticos carecen de base científica, la mención de la Albiceleste alimenta la ilusión de los hinchas y reactiva el debate sobre el bicampeonato mundial.
Con el inicio del Mundial 2026 este 11 de junio, las predicciones sobre el posible campeón volvieron a multiplicarse. Entre ellas, una de las que más repercusión genera es la de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista que ganó notoriedad tras anticipar la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022 y acertar la consagración de la Albiceleste.
Ahora, con la Copa del Mundo ya en marcha en Estados Unidos, México y Canadá, la vidente volvió a pronunciarse sobre el torneo y ubicó a la Selección Argentina entre los principales candidatos a quedarse con el título.
Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026
En esta oportunidad, la astróloga no eligió a un único candidato para levantar la Copa del Mundo. Según expresó, si las tendencias actuales se mantienen, los principales aspirantes al título serían Argentina, España y Portugal.
De esta manera, la Albiceleste vuelve a aparecer entre las selecciones señaladas por la vidente, aunque esta vez comparte el protagonismo con dos potencias europeas que también llegan al torneo con altas expectativas.
Meses atrás, durante una lectura de tarot difundida a comienzos del año, Mhoni Vidente ya había ubicado a esos tres países entre los máximos favoritos. En aquella ocasión destacó especialmente a Portugal, al que consideró con una energía particularmente favorable para afrontar la competencia.
Además, señaló que España y Francia cuentan con planteles repletos de figuras internacionales y con condiciones para avanzar hasta las etapas decisivas del campeonato.
Las advertencias de la astróloga para el torneo
Más allá de sus predicciones deportivas, la tarotista también hizo referencia a cuestiones vinculadas con la organización y la seguridad del evento.
Entre sus advertencias mencionó posibles riesgos en algunas ciudades que recibirán partidos del Mundial, como Houston, Chicago y Miami, y sugirió que las autoridades mantengan controles estrictos durante el desarrollo de la competencia.
Asimismo, habló sobre la posibilidad de que circulen distintos virus durante el período mundialista, una afirmación que forma parte de sus lecturas personales y que no cuenta con respaldo científico.
Una figura que genera expectativas y controversias
La propia Mhoni Vidente ha reconocido en varias oportunidades que sus pronósticos se basan en interpretaciones astrológicas y lecturas de tarot, por lo que no constituyen predicciones verificables desde el punto de vista científico.
Sin embargo, sus seguidores suelen recordar distintos aciertos vinculados al fútbol, especialmente el relacionado con el Mundial de Qatar 2022, lo que mantiene vigente el interés por cada una de sus nuevas proyecciones.
Con el comienzo del Mundial 2026 cada vez más cerca, sus palabras vuelven a alimentar el debate entre los fanáticos. Y para los argentinos, hay un dato que no pasa inadvertido: la misma vidente que anticipó la conquista en Qatar considera que la Selección nacional vuelve a tener chances de pelear por la gloria máxima.