Mundial 2026

Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

La ceremonia inaugural comenzará a las 14.30 y podrá seguirse por la TV abierta.

EUFORIA. Los mexicanos esperan ansiosos el tercer mundial que se jugará en su país.
EUFORIA. Los mexicanos esperan ansiosos el tercer mundial que se jugará en su país. FOTO TOMADA DE FIFA.COM
Hace 1 Hs

Este jueves comenzará oficialmente la Copa del Mundo 2026, con una esperada ceremonia de inauguración y los dos primeros juegos, que marcarán la agenda de TV de hoy: México-Sudáfrica y Corea del Sur-República Checa.

En la tercera cita mundialista en tierras mexicanas de la historia, el “Tri” y los sudafricanos reeditarán el partido inaugural de la Copa del Mundo 2010, que terminó 1-1 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Esta vez será el Ciudad de México, conocido como el mítico Azteca, el que le dará marco a la apertura del Mundial 2026 que, además, se disputará en Canadá y los Estados Unidos.

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Unas horas más tarde, pero en Guadalajara, coreanos y checos animarán otro juego apasionante del grupo A, entre dos selecciones que saben que necesitarán quedarse con los tres puntos para alimentar sus chances de acceder a la segunda ronda del torneo.

Agenda de TV del jueves 11 de junio

14.30: ceremonia de inauguración (OchoTV / TyC Sports / Disney+ / Paramount+ / DSports)

16: México-Sudáfrica (OchoTV / Telefe / Paramount+ / Disney+ Premium / DSports)

23: Corea del Sur-República Checa (TyC Sports / Paramount+ / DSports)

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