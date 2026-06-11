Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

En la tercera cita mundialista en tierras mexicanas de la historia, el “Tri” y los sudafricanos reeditarán el partido inaugural de la Copa del Mundo 2010, que terminó 1-1 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Esta vez será el Ciudad de México, conocido como el mítico Azteca, el que le dará marco a la apertura del Mundial 2026 que, además, se disputará en Canadá y los Estados Unidos.