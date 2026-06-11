Agenda de TV: ¿cuáles son los partidos que abrirán la Copa del Mundo 2026?

Este jueves comenzará oficialmente la Copa del Mundo 2026, con una esperada ceremonia de inauguración y los dos primeros juegos, que marcarán la agenda de TV de hoy: México-Sudáfrica y Corea del Sur-República Checa.
En la tercera cita mundialista en tierras mexicanas de la historia, el “Tri” y los sudafricanos reeditarán el partido inaugural de la Copa del Mundo 2010, que terminó 1-1 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Esta vez será el Ciudad de México, conocido como el mítico Azteca, el que le dará marco a la apertura del Mundial 2026 que, además, se disputará en Canadá y los Estados Unidos.
Unas horas más tarde, pero en Guadalajara, coreanos y checos animarán otro juego apasionante del grupo A, entre dos selecciones que saben que necesitarán quedarse con los tres puntos para alimentar sus chances de acceder a la segunda ronda del torneo.
Agenda de TV del jueves 11 de junio
14.30: ceremonia de inauguración (OchoTV / TyC Sports / Disney+ / Paramount+ / DSports)
16: México-Sudáfrica (OchoTV / Telefe / Paramount+ / Disney+ Premium / DSports)
23: Corea del Sur-República Checa (TyC Sports / Paramount+ / DSports)