Alarma en la Selección: una pieza clave de Argentina sufrió un golpe y peligra su presencia en el debut del Mundial

Resumen para apurados
- Nicolás Tagliafico está en duda para el debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio en el Mundial 2026 en Kansas, tras sufrir una molestia física en un amistoso previo.
- El defensor arrastra un fuerte golpe sufrido ante Honduras debido a la rigidez del césped sintético, lo que impidió que sumara minutos en el último partido contra Islandia.
- Lionel Scaloni evalúa si resguardar al lateral izquierdo. De no recuperarse, deberá improvisar en el puesto o, en un caso extremo, convocar a Marcos Acuña de la prelista.
A sólo cinco días de que la selección argentina haga su debut oficial en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas, el búnker "albiceleste" se vio sacudido por una preocupante noticia. Nicolás Tagliafico, uno de los pilares indiscutidos en el "11" titular de Lionel Scaloni, encendió las alarmas debido a una complicación física que pone en duda su presencia en el estreno del próximo 16 de junio.
Según informó el periodista Diego Monroig a través de la señal televisiva de ESPN, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon arrastra una molestia derivada de un fuerte golpe sufrido durante el duelo con Honduras. El defensor sintió el impacto debido a la rigidez de la superficie sintética en uno de los estadios previos. Los indicios de su situación ya eran visibles: tras haber sumado minutos en ese primer amistoso, Tagliafico no formó parte del banco de suplentes en el posterior compromiso ante Islandia, una señal clara de que no se encontraba al ciento por ciento de sus condiciones.
A pesar del hermetismo y la preocupación que reina en el cuerpo técnico, TyC Sports indicó que la participación del ex-Independiente en la cita máxima no corre peligro de cara al resto del torneo. Sin embargo, los plazos juegan en contra para el partido inaugural pautado para las 22 horas del próximo martes. Scaloni y sus colaboradores lo evaluarán de cerca en las próximas horas para determinar si llega en condiciones óptimas o si deberán resguardarlo.
Esta inesperada situación le da un nuevo enfoque a la decisión del entrenador de postergar hasta este viernes la elección del reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi. Aunque el candidato principal para sumarse a la delegación de 26 futbolistas es el mediocampista Guido Rodríguez, el estado de la defensa central y los laterales se mantiene bajo estricto análisis.
En caso de que Tagliafico no evolucione favorablemente para el debut, Scaloni se verá obligado a improvisar en una banda izquierda donde no abunda un reemplazo natural directo dentro de la nómina actual, habiendo ensayado previamente con alternativas como Facundo Medina o Nicolás González.
En el escenario más extremo e improbable de tener que desafectar al jugador de la lista definitiva, el cuerpo técnico tendría que recurrir a la prelista de 55 convocados, en la que el nombre de Marcos Acuña asoma de inmediato como la opción con mayor ventaja por experiencia y características.
Por ahora, el búnker argentino en Kansas aguarda con cautela, esperando que el lateral evolucione y la alarma no pase de un susto.