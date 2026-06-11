Alarma en la Selección: una pieza clave de Argentina sufrió un golpe y peligra su presencia en el debut del Mundial

Según informó el periodista Diego Monroig a través de la señal televisiva de ESPN, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon arrastra una molestia derivada de un fuerte golpe sufrido durante el duelo con Honduras. El defensor sintió el impacto debido a la rigidez de la superficie sintética en uno de los estadios previos. Los indicios de su situación ya eran visibles: tras haber sumado minutos en ese primer amistoso, Tagliafico no formó parte del banco de suplentes en el posterior compromiso ante Islandia, una señal clara de que no se encontraba al ciento por ciento de sus condiciones.