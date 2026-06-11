Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Resumen para apurados
- FIFA inicia hoy a las 14:30 el Mundial 2026 con una ceremonia y el partido de México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México para inaugurar el mayor torneo de la historia.
- La ceremonia producida por Balich Wonder Studio combinará tradición folclórica mexicana y shows de figuras como J Balvin, Maná y Belinda en el histórico y remodelado recinto.
- Este debut marca hitos: será la primera Copa con 48 selecciones y el primer estadio en albergar tres aperturas, consolidando la apuesta de la FIFA por el entretenimiento global.
El Mundial 2026 se iniciará con una apuesta fuerte al espectáculo, la música y la identidad cultural. México será el escenario de una ceremonia inaugural sin precedentes, diseñada para abrir oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia del fútbol con una celebración atravesada por artistas latinos, tradiciones populares y una puesta visual de gran escala.
A qué hora será la inauguración del Mundial
El evento se realizará hoy, a las 14.30, en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre el "Tri" y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Según detalló la FIFA, el objetivo será combinar fútbol, música y cultura en un espectáculo que represente tanto la identidad mexicana como el espíritu multicultural del torneo, que organizarán conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos.
Uno de los ejes centrales de la ceremonia será la presencia de expresiones tradicionales mexicanas. Habrá danzas folclóricas, participación de artistas indígenas y una fuerte inspiración visual en el “papel picado”, una de las manifestaciones artesanales más emblemáticas de México. La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa especializada en megaeventos internacionales.
México será el primero de los tres países anfitriones en realizar su ceremonia inaugural. Luego habrá eventos similares en Canadá y Estados Unidos, como parte de una estrategia que apunta a convertir al Mundial en una experiencia cultural global además de deportiva.
Más detalles de una ceremonia que promete cautivar al mundo
La FIFA también confirmó que los hinchas tendrán un rol activo dentro del espectáculo y recomendó llegar con anticipación al estadio. Las puertas abrirán cuatro horas antes del partido y habrá distintas actividades, experiencias interactivas y propuestas para el público.
El Mundial 2026 marcará además varios hitos históricos. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos, y el estadio Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar encuentros inaugurales de tres Mundiales diferentes.
La competencia comenzará hoy y terminará el 19 de julio en el estadio de New York-New Jersey, donde se disputará la final. Mientras tanto, la FIFA sigue profundizando una idea cada vez más clara: el Mundial ya no es solamente fútbol, sino también entretenimiento, música, cultura y espectáculo global.