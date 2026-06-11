Mundial 2026

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. Contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

RENOMBRADO. El mítico Estadio Azteca fue renombrado Ciudad de México el año pasado y es el más grande de América.
RENOMBRADO. El mítico Estadio Azteca fue renombrado Ciudad de México el año pasado y es el más grande de América. FOTO TOMADA DE FIFA.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA inicia hoy a las 14:30 el Mundial 2026 con una ceremonia y el partido de México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México para inaugurar el mayor torneo de la historia.
  • La ceremonia producida por Balich Wonder Studio combinará tradición folclórica mexicana y shows de figuras como J Balvin, Maná y Belinda en el histórico y remodelado recinto.
  • Este debut marca hitos: será la primera Copa con 48 selecciones y el primer estadio en albergar tres aperturas, consolidando la apuesta de la FIFA por el entretenimiento global.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 se iniciará con una apuesta fuerte al espectáculo, la música y la identidad cultural. México será el escenario de una ceremonia inaugural sin precedentes, diseñada para abrir oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia del fútbol con una celebración atravesada por artistas latinos, tradiciones populares y una puesta visual de gran escala.

A qué hora será la inauguración del Mundial

El evento se realizará hoy, a las 14.30, en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre el "Tri" y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Según detalló la FIFA, el objetivo será combinar fútbol, música y cultura en un espectáculo que represente tanto la identidad mexicana como el espíritu multicultural del torneo, que organizarán conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos.

Uno de los ejes centrales de la ceremonia será la presencia de expresiones tradicionales mexicanas. Habrá danzas folclóricas, participación de artistas indígenas y una fuerte inspiración visual en el “papel picado”, una de las manifestaciones artesanales más emblemáticas de México. La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa especializada en megaeventos internacionales.

TODO LISTO. El Mundial comenzará el jueves en México. TODO LISTO. El Mundial comenzará el jueves en México.

México será el primero de los tres países anfitriones en realizar su ceremonia inaugural. Luego habrá eventos similares en Canadá y Estados Unidos, como parte de una estrategia que apunta a convertir al Mundial en una experiencia cultural global además de deportiva.

Más detalles de una ceremonia que promete cautivar al mundo

La FIFA también confirmó que los hinchas tendrán un rol activo dentro del espectáculo y recomendó llegar con anticipación al estadio. Las puertas abrirán cuatro horas antes del partido y habrá distintas actividades, experiencias interactivas y propuestas para el público.

El Mundial 2026 marcará además varios hitos históricos. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos, y el estadio Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar encuentros inaugurales de tres Mundiales diferentes.

La competencia comenzará hoy y terminará el 19 de julio en el estadio de New York-New Jersey, donde se disputará la final. Mientras tanto, la FIFA sigue profundizando una idea cada vez más clara: el Mundial ya no es solamente fútbol, sino también entretenimiento, música, cultura y espectáculo global.

Temas Mundial 2026 Estados Unidos de AméricaMéxicoCanadáSelección mexicana de fútbolGianni Infantino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El penal que no entró, pero igual hizo historia: el inolvidable blooper de Diana Ross en la inauguración del Mundial de 1994

El penal que no entró, pero igual hizo historia: el inolvidable blooper de Diana Ross en la inauguración del Mundial de 1994

El tucumano que pasó de trabajar en un bar a ayudar a preparar a los árbitros del Mundial 2026

El tucumano que pasó de trabajar en un bar a ayudar a preparar a los árbitros del Mundial 2026

¡Destino Brasil! La selección argentina femenina empató con Perú y selló su clasificación al Mundial 2027

¡Destino Brasil! La selección argentina femenina empató con Perú y selló su clasificación al Mundial 2027

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

Atlético Tucumán vivió su previa mundialista con shows en vivo, juegos y un sentido homenaje al Indio Solari

Atlético Tucumán vivió su previa mundialista con shows en vivo, juegos y un sentido homenaje al "Indio" Solari

Más visto en Mundial 2026
Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
1

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
2

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Sorpresa para Messi: por primera vez enfrentó al hijo de un ex compañero
3

Sorpresa para Messi: por primera vez enfrentó al hijo de un ex compañero

Cuándo es el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
4

Cuándo es el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

“Había una ley no escrita”: la increíble confesión de Cucurella sobre sus entrenamientos con Messi en Barcelona
5

“Había una ley no escrita”: la increíble confesión de Cucurella sobre sus entrenamientos con Messi en Barcelona

El gran gesto de Messi con un periodista con discapacidad que emocionó a todos y se volvió viral en redes sociales
6

El gran gesto de Messi con un periodista con discapacidad que emocionó a todos y se volvió viral en redes sociales

Más Noticias
Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Causa Veléz: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Comentarios