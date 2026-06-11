Furia entre los hinchas: los canales de TV cortaron la transmisión para mostrar publicidad durante la pausa de hidratación
El público explotó en las redes sociales, tras quedar a ciegas de lo que sucedía en el estadio cuando la cadenas televisivas fueron al corte mientras los jugadores estaban tomando agua.
Los hinchas argentinos y de todo el mundo mostraron su bronca en las redes sociales tras lo sucedido en el primer tiempo del partido inaugural del Mundial 2026.
En el momento de una "pausa de hidratación" ya de por sí innecesaria con la temperatura de 26 grados en Ciudad de México, se sumó algo todavía peor. Las tres cadenas que televisaban el partido en el territorio argentino, aprovecharon esos minutos para ir a un corte comercial total, donde se mostraron al menos seis publicidades a pantalla completa. En una de ellas, incluso la señal del estadio volvió cuando el juego ya se había reanudado.
En otros países, la publicidad se mostró en pantalla dividida, algo que molestó un poco menos a esos televidentes.
Publicidad en el medio de un partido. Felicitaciones, @fifacom_es, arruinaron todo.— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 11, 2026
Cuando vayamos 0-1 con Portugal y metan una publicidad en el medio del partido rompo la tele— EDITS BOKE (@EditsBoke) June 11, 2026
No puedes cortar el partido a mitad del primer tiempo para poner publicidad. Es el peor Mundial de la historia del fútbol.pic.twitter.com/fCXFAnTcgp— franchezco (@coneritopituco) June 11, 2026
Realmente no nos estamos quejando lo suficiente con la mierda del cooling break. Lo que están haciendo es desastroso, meten la pausa de hidratación con publicidad y encima cuando regresa en transmisión el partido ya volvió. Bárbaro.— Facu López (@FaacuLopez__) June 11, 2026
Che duro como 3 minutos el cooling break y encima con un corte de publicidad en el medio, es grave en serio lo que le estan haciendo al futbol. Nos transformaron en basket, tenemos un nuevo deporte con 4 cuartos— Marco (@sashajrr) June 11, 2026
Los de Direc tv metieron una publicidad en el cooling break que duro mas que el cooling break. Que vergüenza— 0800CJ (@0800Cj) June 11, 2026
Ya sabía que se venían los cortes publicitarios en el medio de los partidos y aún así estoy ENOJADISIMO.— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 11, 2026