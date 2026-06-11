Copa del Mundo

Furia entre los hinchas: los canales de TV cortaron la transmisión para mostrar publicidad durante la pausa de hidratación

El público explotó en las redes sociales, tras quedar a ciegas de lo que sucedía en el estadio cuando la cadenas televisivas fueron al corte mientras los jugadores estaban tomando agua.

Furia entre los hinchas: los canales de TV cortaron la transmisión para mostrar publicidad durante la pausa de hidratación
Hace 2 Hs

Los hinchas argentinos y de todo el mundo mostraron su bronca en las redes sociales tras lo sucedido en el primer tiempo del partido inaugural del Mundial 2026.

En el momento de una "pausa de hidratación" ya de por sí innecesaria con la temperatura de 26 grados en Ciudad de México, se sumó algo todavía peor. Las tres cadenas que televisaban el partido en el territorio argentino, aprovecharon esos minutos para ir a un corte comercial total, donde se mostraron al menos seis publicidades a pantalla completa. En una de ellas, incluso la señal del estadio volvió cuando el juego ya se había reanudado.

En otros países, la publicidad se mostró en pantalla dividida, algo que molestó un poco menos a esos televidentes.

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