Furia entre los hinchas: los canales de TV cortaron la transmisión para mostrar publicidad durante la pausa de hidratación

En el momento de una "pausa de hidratación" ya de por sí innecesaria con la temperatura de 26 grados en Ciudad de México, se sumó algo todavía peor. Las tres cadenas que televisaban el partido en el territorio argentino, aprovecharon esos minutos para ir a un corte comercial total, donde se mostraron al menos seis publicidades a pantalla completa. En una de ellas, incluso la señal del estadio volvió cuando el juego ya se había reanudado.