Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles

Resumen para apurados
- El Mundial 2026 inicia este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de México con una inédita ceremonia de apertura protagonizada por la cantante Shakira y otras estrellas.
- El evento, producido por Balich Wonder Studio, destaca por sus tres aperturas independientes, un show cultural inmersivo y un emotivo homenaje a los ídolos Maradona y Pelé.
- Este hito descentralizado redefine los espectáculos deportivos globales e inaugura la Copa del Mundo más grande de la historia, potenciando la fusión de música y fútbol.
El día más esperado por el planeta fútbol finalmente llegó. Este jueves 11 de junio de 2026 comienza oficialmente la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, y lo hará con una propuesta inédita que rompe con todos los moldes tradicionales: por primera vez en la historia, habrá tres ceremonias inaugurales independientes, una por cada país anfitrión.
El puntapié inicial de esta seguidilla de espectáculos tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca (renombrado oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México), un templo del deporte que agigantará su leyenda al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres aperturas mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986. El resto de las ceremonias inaugurales se dará en los respectivos debut de Estados Unidos y Canadá este viernes.
Horarios y cómo ver el show en vivo
La primera gran fiesta de la FIFA está programada para comenzar a las 14.30 de Argentina (11:30 de la Ciudad de México), exactamente 90 minutos antes de que empiece a rodar la pelota en el partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica por el Grupo A.
Para los espectadores de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, toda la transmisión de la ceremonia de apertura y el posterior debut deportivo se podrá seguir en vivo y en directo de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes para que los más de 80.000 aficionados disfruten de experiencias interactivas previas.
Un despliegue de estrellas: Shakira lidera el cartel mundialista
La producción artística y tecnológica del evento está a cargo de la prestigiosa firma internacional Balich Wonder Studio. A diferencia de las aperturas analógicas del siglo pasado, esta edición apostará por un despliegue inmersivo donde el hilo conductor visual será el papel picado, una de las expresiones artesanales más alegres y representativas de la cultura mexicana. Además, la icónica actriz Salma Hayek dirá presente en el campo de juego como embajadora oficial de la FIFA para dar la bienvenida al mundo.
El apartado musical será un festival de géneros que unirá a distintas generaciones del universo latino y anglo. La gran estrella de la tarde-noche mexicana será Shakira, quien agigantará su romance con las Copas del Mundo (tras sus recordados pasos por Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) al interpretar "Dai Dai", la canción oficial de este torneo, junto al referente nigeriano Burna Boy.
El cartel de artistas confirmados que harán vibrar las tribunas del Azteca incluye a:
- Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs (aportando la cuota de cumbia, pop y tradición local).
- J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean (con todo el ritmo urbano actual).
- Tyla (la cantante sudafricana que entonará el himno de su país, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano).
Por si fuera poco, el evento servirá también para lanzar de manera global "DNA", el ambicioso himno general del Mundial 2026 que une las voces de figuras de la talla de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE.
El momento más emotivo: Homenaje a Maradona y Pelé
Más allá de la música y el despliegue tecnológico, el bloque que promete paralizar los corazones futboleros será el tributo a la memoria y el legado de los dos máximos astros de la historia del fútbol, cuyas ausencias físicas marcarán de forma inédita esta apertura.
El Estadio Azteca se vestirá de gala para recordar a Diego Armando Maradona, el héroe absoluto de México 1986, reviviendo en las pantallas gigantes las mágicas jugadas de "La Mano de Dios" y el Gol del Siglo frente a Inglaterra. En paralelo, se rendirá un sentido homenaje a Pelé y a la mítica Selección de Brasil que se coronó en ese mismo césped en 1970.
Para este bloque emotivo, la organización confirmó la presencia en el campo de juego del histórico brasileño Roberto Rivellino y del italiano Gianni Rivera (Balón de Oro 1969), quienes recrearán la hermandad y la rivalidad de aquella final histórica. La mesa está servida para el Mundial más grande de todos los tiempos.