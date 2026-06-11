Qué artistas estarán y cómo será la inauguración del Mundial 2026: todos los detalles

Un despliegue de estrellas: Shakira lidera el cartel mundialista

La producción artística y tecnológica del evento está a cargo de la prestigiosa firma internacional Balich Wonder Studio. A diferencia de las aperturas analógicas del siglo pasado, esta edición apostará por un despliegue inmersivo donde el hilo conductor visual será el papel picado, una de las expresiones artesanales más alegres y representativas de la cultura mexicana. Además, la icónica actriz Salma Hayek dirá presente en el campo de juego como embajadora oficial de la FIFA para dar la bienvenida al mundo.