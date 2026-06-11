De las canchas de Bournemouth al búnker del Mundial: la particular historia de amor de Marcos Senesi

Más allá de su gran actualidad deportiva, la vida personal de Senesi también se encuentra en un momento inmejorable junto a Kelci-Rose Bowers, una mediocampista británica de 21 años. La historia de amor de la pareja se gestó a principios de 2024 en las entrañas del Bournemouth, institución en la que el central argentino se había consolidado como figura desde mediados de 2022 tras su destacado paso por el Feyenoord de Holanda. Ambos deportistas coincidieron en una sesión fotográfica organizada por el club para presentar los nuevos modelos de camisetas de los "Cherries" y el flechazo fue inmediato. Tras varias interacciones sutiles en las redes sociales que despertaron los rumores de los fanáticos, el noviazgo se oficializó públicamente en junio de 2024 durante unas vacaciones románticas en las playas de Cerdeña, Italia.