De las canchas de Bournemouth al búnker del Mundial: la particular historia de amor de Marcos Senesi

Resumen para apurados
- El defensor Marcos Senesi fue convocado de urgencia a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.
- Tras consolidarse en el Bournemouth y pasar al Tottenham, el defensor llega en un gran momento personal junto a su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers.
- La citación premia el rendimiento del central en Europa y le abre la oportunidad de debutar en la Copa del Mundo, consolidándose en el proyecto de Lionel Scaloni a futuro.
Marcos Senesi vive horas de altísima emoción tras confirmarse su citación de urgencia para disputar el Mundial 2026, ocupando el lugar vacante que dejó el desafectado Leonardo Balerdi. El defensor zurdo nacido en Concordia, que viene de sellar su incorporación al Tottenham Hotspur, venía ganando terreno en la consideración de Lionel Scaloni gracias a su notable rendimiento en Europa.
Un flechazo entre flashes y sesiones de fotos
Más allá de su gran actualidad deportiva, la vida personal de Senesi también se encuentra en un momento inmejorable junto a Kelci-Rose Bowers, una mediocampista británica de 21 años. La historia de amor de la pareja se gestó a principios de 2024 en las entrañas del Bournemouth, institución en la que el central argentino se había consolidado como figura desde mediados de 2022 tras su destacado paso por el Feyenoord de Holanda. Ambos deportistas coincidieron en una sesión fotográfica organizada por el club para presentar los nuevos modelos de camisetas de los "Cherries" y el flechazo fue inmediato. Tras varias interacciones sutiles en las redes sociales que despertaron los rumores de los fanáticos, el noviazgo se oficializó públicamente en junio de 2024 durante unas vacaciones románticas en las playas de Cerdeña, Italia.
Pasión compartida, ascenso y raíces en Boedo
Bowers cuenta con su propio camino destacado en el fútbol, habiendo representado a Inglaterra en categorías juveniles tras formarse en la prestigiosa academia del Chelsea, registrar pasos por el Portsmouth y jugar en el exigente ámbito universitario de los Estados Unidos con la Universidad Estatal de Luisiana. En marzo de este año, la jugadora fue una pieza fundamental para que el equipo femenino del Bournemouth lograra el campeonato y el ansiado ascenso a la Tercera División del fútbol inglés, un hito que Senesi celebró activamente en sus redes sociales expresándole públicamente su orgullo y amor en el propio campo de juego.
La complicidad de la pareja sumó un capítulo muy significativo cuando decidieron viajar a la Argentina para visitar los orígenes del defensor. En esa estadía, Marcos llevó a Kelci a recorrer la Ciudad Deportiva de San Lorenzo para mostrarle de primera mano el lugar exacto donde inició su carrera profesional en las divisiones inferiores, además de aprovechar la visita a Buenos Aires para presenciar juntos en las tribunas del estadio Monumental un empate de la Selección frente a Colombia por las Eliminatorias.