Copa del Mundo

“La entrada de mis 15 tuvo más fiesta”: memes y críticas tras la inauguración del Mundial 2026

La duración del espectáculo de inauguración en México generó una ola de comentarios en X, Instagram y otras redes sociales.

“La entrada de mis 15 tuvo más fiesta”: memes y críticas tras la inauguración del Mundial 2026
Hace 2 Hs

El Mundial 2026 comenzó oficialmente en México con una ceremonia que mezcló música, cultura local y figuras internacionales como Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y J Balvin. Sin embargo, una parte importante de la conversación en redes sociales giró alrededor de las críticas al espectáculo.

Muchos usuarios consideraron que la apertura fue demasiado breve para la expectativa que había generado. Frases como "¿Esperamos tanto años para esto?" o "La entrada de mis 15 tuvo más fiesta" aparecieron entre los comentarios más compartidos de la jornada.

“La entrada de mis 15 tuvo más fiesta”: memes y críticas tras la inauguración del Mundial 2026
“La entrada de mis 15 tuvo más fiesta”: memes y críticas tras la inauguración del Mundial 2026
“La entrada de mis 15 tuvo más fiesta”: memes y críticas tras la inauguración del Mundial 2026

Las quejas llegaron acompañadas de una ola de memes. Algunos apuntaron contra la puesta en escena, otros contra ciertos elementos visuales de la ceremonia y varios se burlaron de la rapidez con la que terminó el show. Como suele ocurrir en cada Mundial, las redes sociales reaccionaron casi tan rápido como la pelota empezó a rodar.

Entre elogios a algunos artistas y cuestionamientos a la organización, la apertura dejó una conclusión clara: el primer partido todavía no había comenzado y el Mundial ya era tendencia en internet.

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