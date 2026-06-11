Así fue el primer gol del Mundial 2026: Julián Quiñones aprovechó un error de Sudáfrica y desató la fiesta mexicana

El delantero de la selección mexicana aprovechó una falla en la salida del conjunto africano a los ocho minutos del primer tiempo. Erik Lira presionó sobre la mitad de la cancha, recuperó la pelota y el rebote le quedó servido a Quiñones, que no perdonó. Con un potente remate entre las piernas del arquero Ronwen Williams, desató el festejo de las más de 80 mil personas presentes en el Estadio Azteca.