La anfitriona Canadá estrena su candidatura frente a Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

El seleccionado canadiense atraviesa el momento más importante de su historia reciente. El crecimiento sostenido de su fútbol durante la última década le permitió consolidar una generación competitiva que ahora intentará aprovechar la localía para convertirse en protagonista. La gran bandera del equipo es Alphonso Davies, capitán y figura del Bayern Múnich, considerado uno de los mejores laterales del mundo. A su lado aparecen nombres de peso como Jonathan David, goleador de trayectoria europea, y Tajon Buchanan, una de las principales cartas ofensivas del conjunto norteamericano.