Andrea Bocelli emocionó en el estadio Azteca con el estreno del himno oficial del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Andrea Bocelli apareció en el escenario central del Estadio Azteca para interpretar "DNA", el himno oficial de la Copa del Mundo. El tenor italiano compartió la actuación con la cantante y compositora surcoreana EJAE, en una presentación que se convirtió en uno de los puntos más destacados de la noche.