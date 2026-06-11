Quién es Marcos Senesi, el jugador que recibió el llamado de Scaloni mientras descansaba en Ibiza

Nacido en Concordia, Entre Ríos, el zaguero realizó toda su formación futbolística en San Lorenzo, donde debutó en Primera en 2016. Luego dio el salto al fútbol europeo para jugar en Feyenoord, club en el que se consolidó durante tres temporadas antes de desembarcar en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. En Inglaterra disputó 128 partidos en cuatro años y se transformó en uno de los defensores más regulares del equipo.