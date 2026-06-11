Quién es Marcos Senesi, el jugador que recibió el llamado de Scaloni mientras descansaba en Ibiza

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni convocó al defensor Marcos Senesi para integrar la selección de Argentina en el Mundial, tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi.
- El zaguero de 29 años, surgido en San Lorenzo y flamante refuerzo del Tottenham, ya debutó con la selección en 2022 y formó parte del plantel campeón de la Finalissima.
- Esta convocatoria le permitirá disputar su primer Mundial para defender el título y consolidar su gran presente deportivo tras su reciente incorporación al Tottenham inglés.
El nombre de Marcos Senesi pasó en cuestión de horas de estar asociado al mercado de pases europeo a convertirse en una de las noticias de la selección argentina. El defensor de 29 años, que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Ibiza tras finalizar la temporada inglesa, fue elegido por Lionel Scaloni para ocupar el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, desafectado del Mundial por una lesión muscular.
Nacido en Concordia, Entre Ríos, el zaguero realizó toda su formación futbolística en San Lorenzo, donde debutó en Primera en 2016. Luego dio el salto al fútbol europeo para jugar en Feyenoord, club en el que se consolidó durante tres temporadas antes de desembarcar en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. En Inglaterra disputó 128 partidos en cuatro años y se transformó en uno de los defensores más regulares del equipo.
Su historia con la selección argentina
Aunque nunca había disputado un Mundial, Senesi ya conoce el predio de Ezeiza y el ciclo Scaloni. Debutó con la Selección mayor el 5 de junio de 2022 en un amistoso frente a Estonia, ingresando en el segundo tiempo de la goleada por 5-0 encabezada por Lionel Messi. Desde entonces sumó tres presencias con la Albiceleste y fue parte del grupo que ganó la Finalissima ante Italia.
Su convocatoria llega en un momento especial también a nivel de clubes. Hace apenas unos días fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Tottenham Hotspur, que le ofreció un contrato por cuatro temporadas. El defensor rechazó otras propuestas importantes de Europa y decidió sumarse al proyecto encabezado por Roberto De Zerbi, donde incluso podría compartir la zaga con Cristian Romero.
La novia que lo acompañó en Inglaterra
Fuera de las canchas, Senesi mantiene una relación con la futbolista inglesa Kelci Bowers, defensora que hasta esta temporada jugó en el Bournemouth femenino. La pareja hizo pública su relación durante su etapa en el club inglés y suele compartir imágenes juntos en redes sociales. De hecho, en los últimos días ambos aparecieron vinculados a los rumores sobre sus próximos pasos tras la salida de Bournemouth y el desembarco del argentino en Londres.
Mientras organizaba sus vacaciones en Ibiza y terminaba de acomodarse a su nueva vida como jugador del Tottenham, Senesi recibió el llamado que esperaba desde hacía años. Ahora tendrá la oportunidad de cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo y de sumarse a una Selección que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022