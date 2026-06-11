Mundial 2026

Mirá en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026: música, estrellas y el inicio de una nueva ilusión

Shakira liderará el espectáculo que abrirá la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. También habrá otros artistas invitados y homenajes especiales.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este jueves se inaugura el Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México con un show de Shakira, marcando el inicio del torneo previo al partido entre el local y Sudáfrica.
  • El show, con figuras como J Balvin y un tributo a Maradona, consagra al Estadio Azteca como el único en el mundo en albergar tres aperturas mundialistas (1970, 1986 y 2026).
  • El evento da inicio a una Copa del Mundo inédita de 48 equipos en tres países, marcando un nuevo estándar organizativo y de audiencia global para futuros torneos de la FIFA.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 se pone oficialmente en marcha este jueves con una ceremonia inaugural que promete quedar en la historia. El escenario será el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres aperturas mundialistas, luego de haber sido sede también en 1970 y 1986. La fiesta comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. 

La gran atracción musical será Shakira, quien volverá a estar vinculada a una Copa del Mundo al interpretar "Dai Dai", la canción oficial del torneo, junto al artista nigeriano Burna Boy. La colombiana encabezará un espectáculo pensado para mostrar la identidad cultural de México y darle la bienvenida a las 48 selecciones que competirán en esta edición. 

Un desfile de estrellas para abrir el Mundial

Además de Shakira, la FIFA confirmó la participación de figuras internacionales como J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. El show combinará distintos estilos musicales, tecnología y expresiones tradicionales mexicanas en una puesta en escena especialmente diseñada para el arranque del certamen. 

La ceremonia también incluiría un homenaje especial a Diego Armando Maradona, aprovechando que el Azteca fue el escenario donde el capitán argentino escribió algunas de las páginas más recordadas de la historia de los Mundiales durante México 1986. Aunque la FIFA no reveló detalles oficiales, distintos medios mexicanos y brasileños adelantaron que su figura tendrá un lugar destacado durante la celebración. 

La cuenta regresiva para que empiece a rodar la pelota

El espectáculo marcará el inicio formal de una Copa del Mundo inédita, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la ceremonia llegará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el primer encuentro de un torneo que tendrá 104 partidos y se extenderá durante más de un mes. 

Con millones de espectadores siguiendo la transmisión alrededor del planeta, la ceremonia inaugural servirá como punto de partida para la ilusión mundialista. Música, cultura, historia y fútbol se mezclarán en el Azteca antes de que empiece la carrera por el título que buscará defender la Selección argentina. 

Temas Mundial 2026 Diego Armando MaradonaSudáfricaShakiraCiudad de MéxicoSelección mexicana de fútbolLionel ScaloniEstados UnidosArgentina
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