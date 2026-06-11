Mirá en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026: música, estrellas y el inicio de una nueva ilusión

El Mundial 2026 se pone oficialmente en marcha este jueves con una ceremonia inaugural que promete quedar en la historia. El escenario será el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres aperturas mundialistas, luego de haber sido sede también en 1970 y 1986. La fiesta comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.