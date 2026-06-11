Mundial 2026: Irán denunció restricciones para su delegación y advirtió que podría abandonar los partidos

La pelota empezó a rodar en el Mundial 2026, pero fuera de las canchas también se disputa otro partido. Mientras la FIFA celebra la presencia de Irán en una Copa del Mundo organizada en parte por Estados Unidos, las diferencias políticas y el conflicto entre ambos países obligaron a montar un complejo operativo que incluye visados especiales, restricciones migratorias y hasta advertencias sobre posibles abandonos de los encuentros.