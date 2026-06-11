FIFA confirmó la capacidad de los 16 estadios del Mundial 2026 y anticipó un récord histórico de asistencia

Resumen para apurados
- La FIFA confirmó hoy la capacidad de los 16 estadios del Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá, buscando batir un récord histórico de asistencia.
- El certamen contará con 48 selecciones y 104 partidos. El estadio de Ciudad de México lidera el aforo con 80.824 plazas, seguido por el de Nueva York-Nueva Jersey con 80.663.
- Se prevé superar el récord de asistencia de EE.UU. 1994, marcando un hito comercial y organizativo que definirá el futuro de la Copa del Mundo en términos de escala y alcance.
El Mundial 2026 arranca hoy y hace menos de 24 horas la FIFA confirmó la capacidad definitiva de los 16 estadios que albergarán partidos en Estados Unidos, México y Canadá.
La publicación representa uno de los últimos hitos organizativos antes del partido inaugural y permite dimensionar la magnitud de un torneo que marcará un antes y un después en la historia de la competencia. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 encuentros, una cifra récord para una Copa del Mundo.
Desde la FIFA destacaron que la demanda global de entradas fue extraordinaria y anticiparon que el Mundial 2026 superará el récord histórico de asistencia acumulada establecido en Estados Unidos 1994, cuando 3,5 millones de espectadores asistieron a los estadios a lo largo del certamen.
El dato no sorprende. Además del aumento en la cantidad de equipos y partidos, el torneo se jugará en escenarios de enorme capacidad distribuidos entre los tres países organizadores.
El estadio con mayor aforo será el Ciudad de México, con capacidad para 80.824 espectadores, seguido muy de cerca por el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, que podrá recibir a 80.663 personas. Ambos serán los únicos que superarán la barrera de los 80.000 asistentes.
Entre las sedes estadounidenses también sobresalen Dallas (70.649), Los Ángeles (70.492), Kansas City (69.045), San Francisco (68.827), Houston (68.777) y Filadelfia (68.324), todas con capacidad cercana o superior a los 68.000 espectadores.
La confirmación de estos números también refleja la dimensión comercial del torneo. Con más partidos, más localidades disponibles y una mayor cantidad de aficionados viajando entre sedes, la FIFA espera convertir a la Copa Mundial 2026 en el evento futbolístico más concurrido de todos los tiempos.
Capacidad de los estadios del Mundial 2026
Ciudad de México: 80.824
Nueva York/Nueva Jersey: 80.663
Dallas: 70.649
Los Ángeles: 70.492
Kansas City: 69.045
San Francisco Bay Area: 68.827
Houston: 68.777
Filadelfia: 68.324
Atlanta: 68.239
Seattle: 66.925
Boston: 64.146
Miami: 64.478
Vancouver: 52.497
Monterrey: 51.243
Guadalajara: 45.664
Toronto: 43.036
Con estas cifras, la FIFA se prepara para un Mundial sin precedentes, que no sólo tendrá más selecciones y más partidos que nunca, sino que también apunta a romper todos los registros de asistencia y alcance global establecidos hasta ahora.