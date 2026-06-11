Critican a Belinda tras la ceremonia inaugural del Mundial: la acusan de hacer playback y cuestionan su vestuario

La polémica por el supuesto playback

Las críticas crecieron al comparar su actuación con la de otros artistas que participaron de la ceremonia, entre ellos Maná, que realizó una presentación completamente en vivo. Sin embargo, desde la organización de eventos de gran magnitud como los organizados por FIFA suele contemplarse la utilización de pistas pregrabadas debido a las dificultades técnicas que presentan los estadios abiertos y las condiciones acústicas durante las transmisiones televisivas.