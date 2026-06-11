Critican a Belinda tras la ceremonia inaugural del Mundial: la acusan de hacer playback y cuestionan su vestuario

Resumen para apurados
- La cantante Belinda fue criticada por presunto playback y por su vestuario durante su show con Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.
- La polémica surgió en redes al comparar su show con el de Maná en vivo, aunque la FIFA suele permitir pistas pregrabadas debido a la complejidad acústica de los estadios.
- A pesar de las críticas al look y al sonido, la presentación cumplió su objetivo de encender el clima festivo y sumó millones de reproducciones en las redes sociales.
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó grandes momentos musicales, aunque también abrió espacio para la controversia. Una de las artistas que quedó en el centro de la escena fue Belinda, quien participó del espectáculo junto a Los Ángeles Azules interpretando la canción "Por ella" ante miles de espectadores en el Estadio Azteca.
Minutos después de su actuación, las redes sociales se llenaron de comentarios que apuntaban a un presunto uso de playback durante la presentación. Muchos usuarios señalaron que existían diferencias entre los movimientos de sus labios y la voz que se escuchaba por los altoparlantes, una situación que rápidamente generó debate entre los fanáticos.
La polémica por el supuesto playback
Las críticas crecieron al comparar su actuación con la de otros artistas que participaron de la ceremonia, entre ellos Maná, que realizó una presentación completamente en vivo. Sin embargo, desde la organización de eventos de gran magnitud como los organizados por FIFA suele contemplarse la utilización de pistas pregrabadas debido a las dificultades técnicas que presentan los estadios abiertos y las condiciones acústicas durante las transmisiones televisivas.
Más allá de las cuestiones musicales, otra parte de las críticas estuvo vinculada a la imagen elegida por la cantante para una de las noches más importantes de su carrera. Belinda apareció con un corsé rosa mexicano combinado con mangas largas y un pantalón de mezclilla decorado con cristales, una elección que dividió opiniones entre sus seguidores.
El vestuario también generó debate
Muchos usuarios esperaban una propuesta más llamativa por tratarse de una artista asociada habitualmente a la alta costura y a producciones de gran impacto visual. Por ese motivo, las prendas elegidas para la inauguración fueron objeto de numerosos comentarios, tanto positivos como negativos.
A pesar de la polémica, la actuación logró cumplir uno de sus principales objetivos: encender el clima festivo de la apertura mundialista. La canción interpretada junto a Los Ángeles Azules tuvo una buena recepción entre el público presente y los videos de la presentación acumularon millones de reproducciones en redes sociales durante las horas posteriores al evento.