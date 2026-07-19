Repercusiones de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

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Scaloni confirmó tres cambios: así formará Argentina en la final ante España

Minutos antes de que la Selección Argentina abandone la concentración para partir al estadio, el entrenador Lionel Scaloni confirmó la formación titular para enfrentar a España en la final del Mundial 2026.

Con tres cambios, Argentina saldrá al MetLife Stadium de Nueva York con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisando Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis MacAllister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Nicolás González y Julián Álvarez.

De esta forma, dejarán sus lugares en el equipo, con respecto a la formación que consiguió la clasificación ante Inglaterra, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone.