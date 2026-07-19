Repercusiones de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina
La final del Mundial dejó una postal inesperada en el sur tucumano cuando tras el golpe de la derrota, los vecinos volvieron a la plaza para despedir a Lionel Messi y reconocer el esfuerzo de la Selección.Ver más
El plan de Lionel Scaloni nunca encontró respuestas ante una España que dominó de principio a fin
Scaloni sorprendió con el equipo titular, pero España impuso condiciones desde el inicio y obligó a la Selección a modificar su esquema hasta terminar buscando el empate con Otamendi como nueve.Ver más
El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García, revolcó a Gavi y fue expulsado
El volante de la Selección Argentina se metió en los festejos de España, reaccionó violentamente y debió ser separado por Scaloni.Ver más
En vivo: los tucumanos copan la plaza Independencia para celebrar el subcampeonato mundial de la Selección Argentina
Aunque perdió ante España en la final, el equipo de Lionel Messi realizó un torneo histórico: mucho por festejar.Ver más
La ovación que abrazó a una Selección devastada tras perder la final del Mundial
Mientras España celebraba el título, los jugadores argentinos procesaban el golpe en silencio. Scaloni, solo y en cuclillas; Messi, desconsolado; y una hinchada que eligió despedirlos cantando.Ver más
La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España
La presión alta, la falta de espacios para Messi, la dificultad para recuperar la pelota y un desarrollo siempre favorable al rival dejaron al equipo de Scaloni con las manos vacías.Ver más
Así celebró la prensa española el título mundial: de "España, campeona del mundo" a las dos estrellas de ABC
Para los medios de España, la selección de De la Fuente "dio una lección pocas veces vista en una final de este calado, en la que dibujó una superioridad arrolladora ante una Argentina agotada e incapaz".Ver más
¿Cómo jugó Argentina ante España? Poneles puntaje a los jugadores
El equipo de Scaloni cayó en la final del Mundial 2026.Ver más
Fin del partido: España campeón del mundo
Simeone estuvo una tan pero tan clara...
Gol de España
España encontró el gol apenas iniciado el segundo tiempo suplementario. Nico Williams recibió un centro pasado, devolvió la pelota hacia el medio con un toque atrás y Ferran Torres apareció por el centro del área para empujarla al gol. Después de una larga resistencia de la Argentina, el conjunto europeo quebró el empate y quedó a un paso del título.
Arranca el segundo tiempo extra
Argentina, contra las cuerdas, intenta resistir hasta los penales
Arrancó el primer tiempo extra
Fin del tiempo reglamentario: hay alargue
Enzo Fernández expulsado
Tiempo cumplido: se jugarán cuatro minutos más
Scaloni agotó cambios: ingresaron Facundo Medina y Simeone por el Cuti Romero y De Paul
Estos cambios los hizo en el cooling break y ya no le quedan variantes a la Selección argentina.
Cambio en la Argentina
Entra Nahuel Molina, sale Gonzalo Montiel
Leandro Paredes fue amonestado
Leandro Paredes recibió la tarjeta amarilla luego de empujar a un futbolista español cuando la jugada ya estaba detenida. Fue una infracción innecesaria del mediocampista argentino, que quedó condicionado para el resto de la final.
Arranca el segundo tiempo
Entró Paredes, salió Nico González
Parte del show del entretiempo
JUSTIN BIEBER interpretando Everything Hallelujah en el entretiempo de la final de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/ayoazr0x2J— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
Fin del primer tiempo
Se jugarán cuatro minutos más
El árbitro esloveno Slavko Vinčić añadió cuatro minutos al primer tiempo. La interrupción por la lesión de Lisandro Martínez y el cooling break explican buena parte del tiempo agregado en la final.
Cambio en la Argentina
Entra Nicolás Otamendi, sale Lisandro Martínez
Yamal prevalece en el duelo con Tagliafico
Uno de los focos del partido está sobre la banda derecha del ataque español. Hasta el momento, Lamine Yamal logra imponerse en varios mano a mano frente a Nicolás Tagliafico, que sufre para contener los desbordes y cambios de ritmo del delantero.
Gran atajada del "Dibu"
¡PRIMERA INTERVENCIÓN DEL IBU MARTÍNEZ EN LA FINAL!— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
El arquero Albiceleste le tapó el tiro a Lamine Yamal en el inicio del partido pic.twitter.com/3XNfSz9emg
Así sonó el Himno Nacional
En la voz de María Becerra, ¡ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN LA FINAL!— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
¡VAMOS, SELECCIÓN! pic.twitter.com/JSzu91lyaV
Arrancó el partido
María Becerra canta el Himno Nacional Argentino
Suena el Himno Nacional de España
Así llegó Donald Trump al estadio de Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial entre la Argentina y España
El mandatario estadounidense arribó al MetLife Stadium minutos antes del inicio del encuentro y su presencia motivó un amplio despliegue de efectivos
Sale el plantel de la Argentina para la entrada en calor
Con Lionel Messi al frente, el plantel de la selección argentina salió al campo de juego del MetLife Stadium para realizar los últimos movimientos antes de la final frente a España. Como es habitual, el capitán encabezó la fila de futbolistas, seguido por el resto de sus compañeros, que fueron recibidos con una gran ovación por parte de los hinchas argentinos.
El vestuario de la Selección
María Becerra entonó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026: "Esto es lo más lindo de mi carrera"
La cantante llegó al MetLife Stadium de Nueva Jersey para realizar la prueba de sonido antes del partido decisivo.Ver más
Termómetro del Mundial: ¿cómo viviste la final entre Argentina y España?
Elaboramos un medidor de emociones para seguir, minuto a minuto, todas las instancias de la gran final de la Copa del Mundo.Ver más
Scaloni confirmó tres cambios: así formará Argentina en la final ante España
Minutos antes de que la Selección Argentina abandone la concentración para partir al estadio, el entrenador Lionel Scaloni confirmó la formación titular para enfrentar a España en la final del Mundial 2026.
Con tres cambios, Argentina saldrá al MetLife Stadium de Nueva York con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisando Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis MacAllister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Nicolás González y Julián Álvarez.
De esta forma, dejarán sus lugares en el equipo, con respecto a la formación que consiguió la clasificación ante Inglaterra, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone.
¡NICO GONZÁLEZ, LA SORPRESA DE SCALONI EN LA FINAL!— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Así formará Argentina ante España en el duelo definitivo del #MundialEnDSPORTS.
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María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026
La cantante publicó una imagen luego de modificar su agenda en España. Su viaje coincide con los rumores previos a su participación en el partido de hoy.Ver más
Mundial 2026: más de dos horas de demora para ingresar al MetLife para ver la final
Las puertas del estadio se abrieron pasadas las 13, provocando ansiedad entre los miles de hinchas que esperan poder ver el partido del año.Ver más
Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España
Horario, televisión, streaming, árbitro, clima, puntos de encuentro y posibles lugares de festejo: una guía con toda la información necesaria para seguir la definición entre Argentina y España.Ver más
¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
La Casa Rosada evalúa declarar un asueto o un feriado nacional luego de la final entre Argentina y España. La decisión dependerá del regreso de la Selección, el operativo de seguridad y el eventual recibimiento de los campeones.Ver más
La final del Mundial 2026: la más deseada ya está en el MetLife Stadium
It's time. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ns50LRJRv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
La final del Mundial 2026: historial entre Argentina y España
De la fiesta en Times Square a la ansiedad por la final: así amanece Nueva York en el día más esperado por los argentinos
Después de un banderazo multitudinario en el corazón de Manhattan, los hinchas entraron en la cuenta regresiva para la definición ante España.Ver más
Video: un payador y su hija transformaron "Astros", de Ciro y Los Persas, en un emotivo himno para la Selección argentina
Desde un paraje de La Pampa, un payador y su hija grabaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, para alentar a la Selección argentina y conmovieron a miles de hinchas.Ver más
A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión
La producción audiovisual combinó imágenes de la campaña en el Mundial 2026 con registros de la infancia de los futbolistas, homenajes a figuras históricas y escenas del fervor de los hinchas.Ver más
El MetLife Stadium vuelve a recibir a la Selección en una final con destino de historia
Argentina enfrentará a España en el estadio de Nueva Jersey, donde ya vivió triunfos memorables y una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.Ver más
El emotivo video de la AFA, a horas de la final
#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.— Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026
¡Vamos por todo, Argentina! pic.twitter.com/ucR3ic4a3S
“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección
La comunidad surgió tras el debut en Qatar 2022 y hoy coordina rezos, limpiezas energéticas y rituales para blindar a los futbolistas y reforzar la fe colectiva.Ver más
Final del Mundial 2026: por qué retiraron las piedras del memorial de las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo
Personal de Gendarmería retiró las piedras del memorial ubicado en Plaza de Mayo para evitar daños durante una eventual concentración masiva de hinchas. El traslado fue definido como preventivo y temporario.Ver más
"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"
A los 39 años, el capitán argentino volvió a romper los pronósticos en el Mundial 2026. Un especialista explica cómo su caso modificó la manera de entender el envejecimiento, el rendimiento y la duración de las carreras de élite.Ver más
Argentina-España: una rivalidad de 74 años llega por primera vez a la final de un Mundial
La definición de la Copa del Mundo 2026 romperá un historial que hasta ahora está igualado. El único antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966.Ver más
Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España
Refuerzo y atención activa en los servicios esenciales, para acompañar el evento y prevenir incidentes durante los festejos.Ver más
Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado
El fotógrafo Joan Monfort y el impulsor de la campaña del diario Sport revelaron cómo nació la imagen de Lionel Messi con un Lamine Yamal de apenas tres meses y contaron detalles inéditos de aquella producción solidaria.Ver más
El Mundial en el espejo
La pelota puso en juego el temperamento de la política de estos tiempos de la Argentina. La incapacidad de los actores para administrar estas circunstancias. La nueva pandemia.Ver más
Lo que tenés que saber
La final del Mundial 2026 se jugará hoy, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva York y enfrentará a Argentina y España, los dos mejores equipos del torneo. Con Lionel Messi por un lado y Lamine Yamal por el otro, el planeta futbolero se paralizará durante más de tres horas. Televisan ElOchoTV, TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports.