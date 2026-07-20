Lionel Messi no tiene nada que demostrar: una derrota no borra su legado

También sería una injusticia que alguien pretendiera resumir su historia con la Selección a partir de esa escena. Porque durante muchos años cada derrota de Argentina también fue una derrota de Messi. Incluso más. Muchas veces fue, principalmente, una derrota de Messi. No importaba demasiado qué había ocurrido alrededor. Si la Selección perdía, las preguntas siempre terminaban en el mismo lugar. ¿Por qué no jugaba como en Barcelona? ¿Por qué no aparecía en los partidos importantes? ¿Por qué no tenía el carácter suficiente para liderar? ¿Por qué no lograba ganar con la camiseta argentina? Messi vivió buena parte de su carrera rindiendo exámenes.