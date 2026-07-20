Qué dijo María Becerra tras cantar el himno y la dolorosa derrota de la Selección argentina en la final

El mensaje de la "Nena de Argentina" sintetizó el sentir popular tras una jornada marcada por las emociones a flor de piel. La Selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0 en el alargue y no pudo obtener el bicampeonato del mundo. Un partido marcado por las lesiones de Lisandro Martínez y el Cuti Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández. Sin embargo y más allá del resultado en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el equipo albiceleste se despidió con la frente en alto, habiendo entregado hasta el último aliento en la cancha y reconfirmando una comunión indestructible con sus hinchas.