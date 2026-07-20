Qué dijo María Becerra tras cantar el himno y la dolorosa derrota de la Selección argentina en la final

Resumen para apurados
- María Becerra cantó el himno argentino y agradeció a la Selección y a Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey para expresar el orgullo nacional.
- Con un vestido patrio de Abel Cepeda, Becerra entonó el himno. Tras la derrota 1-0 en el alargue, con lesionados y un expulsado, la cantante publicó un emotivo mensaje en redes.
- El mensaje consolida una comunión indestructible entre los hinchas y el plantel que, pese a no lograr el bicampeonato, mantiene intacto el reconocimiento y la unión del país.
Aunque el sabor amargo aún queda en las bocas, la final de la Copa Mundial 2026 dejó una sensación distinta de la decepción o la tristeza. Sobre los veredictos de la derrota de Argentina contra España pesa el recorrido de un grupo que se deshizo en cada cancha y en cada partido, que supo reflejar la euforia, la pasión y el ánimo de millones de argentinos. Un trofeo que pasa de manos pero no así de la admiración y el agradecimiento que los hinchas sienten, y al que grandes figuras como María Becerra se sumaron.
María Becerra fue la intérprete del Himno Nacional en la previa del partido de Argentina contra España. La cantante publicó horas antes de la gran definición del Mundial 2026 que sería la protagonista en la antesala a la disputa, con publicaciones que anticipaban su vuelo hasta Nueva Jersey. “Envuelta en Patria, es hoy hermanos”, anunció Becerra instalada ya en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense.
La emoción de la "Nena de Argentina" en la previa
La cantante oriunda de Quilmes se encargó de entonar las estrofas del himno argentino, una interpretación cargada de sentimiento que impulsó a los jugadores antes de entrar al terreno, ataviada de un impactante atuendo celeste y blanco que emuló la enseña nacional. La creación estuvo a cargo del diseñador mendocino Abel Cepeda y deslumbró por las formas, telas que flameaban por el viento y el detalle de un sol en el centro.
María Becerra se presentó frente a miles de espectadores que también presenciaron la victoria contra España y la derrota de Argentina. Tras el suceso que dejó a los jugadores entre la congoja y la impotencia, la artista se pronunció con unas palabras emotivas. En primer lugar y con una simple publicación de la imagen de los jugadores enfrentando a los hinchas con la medalla de plata, la artista agregó un sencillo “Gracias”.
El emotivo mensaje para Messi y la Selección
Más tarde Becerra se explayó en sus palabras y junto con un mensaje de su imagen envuelta en la celeste y blanca, agregó: “Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento. Gracias @afaseleccion por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo, gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más. GRACIAS @leomessi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento. Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria. Argentina, cada día te quiero más”.
El mensaje de la "Nena de Argentina" sintetizó el sentir popular tras una jornada marcada por las emociones a flor de piel. La Selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0 en el alargue y no pudo obtener el bicampeonato del mundo. Un partido marcado por las lesiones de Lisandro Martínez y el Cuti Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández. Sin embargo y más allá del resultado en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el equipo albiceleste se despidió con la frente en alto, habiendo entregado hasta el último aliento en la cancha y reconfirmando una comunión indestructible con sus hinchas.