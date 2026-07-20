Copa del Mundo

Qué viene para la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026: amistosos, Eliminatorias y el futuro de Scaloni

Tras la derrota en la final ante España, la Selección ya empieza a mirar al Mundial 2030, mientras la FIFA define cómo serán las Eliminatorias y la AFA negocia la continuidad de Lionel Scaloni.

Plantel completo antes de iniciar la final ante España.
Plantel completo antes de iniciar la final ante España.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la final del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina regresa este lunes al país para definir la continuidad de Scaloni y planificar el camino hacia 2030.
  • El contrato de Scaloni vence en diciembre y la AFA busca renovarlo. El equipo jugará amistosos en septiembre, bajo la incertidumbre del nuevo formato clasificatorio de la FIFA.
  • Al estar clasificada para 2030, Argentina enfrentará un proceso de recambio y la Conmebol analiza crear un torneo estilo Nations League para mantener la competencia interna.
Resumen generado con IA

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó el final de un ciclo de competencia para la Selección Argentina, pero no el inicio de un largo descanso. El plantel regresará este lunes al país y comenzará a mirar hacia el próximo gran objetivo: el Mundial 2030, mientras la Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la continuidad de Lionel Scaloni.

El entrenador tiene contrato hasta diciembre de este año, aunque ya existen conversaciones para renovar su vínculo y darle continuidad al proceso que comenzó en 2018 y que convirtió a la Selección en una de las más exitosas de su historia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Más allá de que el calendario rumbo al Mundial 2030 todavía no fue definido por la FIFA, la Selección ya tiene una ventana internacional confirmada.

Argentina volverá a disputar dos amistosos durante la primera Fecha FIFA posterior al Mundial, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Por el momento no hay rivales, fechas ni sedes confirmadas, ya que la planificación dependerá también de la reorganización del calendario internacional tras la Copa del Mundo.

Cuándo empiezan las Eliminatorias para el Mundial 2030

Hoy existen más interrogantes que certezas sobre el camino clasificatorio hacia el próximo Mundial.

La FIFA confirmó que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de los festejos por el centenario del primer Mundial.

Al ser países organizadores, las seis selecciones ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo. Esa situación obliga a replantear el sistema de clasificación y todavía no existe una definición oficial sobre cómo se disputarán las Eliminatorias.

Tampoco está confirmado cuántas selecciones participarán del torneo. Aunque el formato vigente contempla 48 equipos, en los últimos meses surgió la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 participantes, una alternativa que la FIFA aún no resolvió.

Si finalmente se mantiene el calendario tradicional, el proceso clasificatorio en Sudamérica podría comenzar entre septiembre y octubre de 2027. En Europa, como es habitual, las Eliminatorias comenzarían en marzo de 2029, una vez finalizado el proceso rumbo a la Eurocopa.

El desafío de la Conmebol

El mayor problema aparece precisamente en Sudamérica. Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados como anfitriones, la cantidad de plazas disponibles dejaría muy pocas selecciones fuera del Mundial. Si se mantuvieran los seis cupos directos y el repechaje que tuvo la Conmebol para el Mundial 2026, prácticamente todos los seleccionados sudamericanos tendrían posibilidades concretas de clasificarse.

Ese escenario le quitaría competitividad a las tradicionales Eliminatorias, consideradas durante décadas como las más exigentes del mundo.

Frente a esa situación, la Conmebol analiza distintas alternativas. Una de ellas es crear un torneo similar a la UEFA Nations League, con el objetivo de garantizar partidos de alta exigencia durante el ciclo mundialista y complementar el calendario junto con la Copa América 2028.

Mientras esos cambios se definen, la Selección Argentina comenzará una nueva etapa. Con Scaloni cada vez más cerca de renovar, un plantel que iniciará un proceso de recambio y un Mundial 2030 que tendrá características inéditas, el camino hacia la próxima Copa del Mundo ya empezó, aunque todavía falten varios capítulos por escribirse.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolLionel Scaloni
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