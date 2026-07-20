Qué viene para la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026: amistosos, Eliminatorias y el futuro de Scaloni

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó el final de un ciclo de competencia para la Selección Argentina, pero no el inicio de un largo descanso. El plantel regresará este lunes al país y comenzará a mirar hacia el próximo gran objetivo: el Mundial 2030, mientras la Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la continuidad de Lionel Scaloni.