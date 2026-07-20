El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

España no solo celebró la conquista de su segunda Copa del Mundo. Tras vencer a la selección argentina en la final, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se aseguró el mayor premio económico entregado por la FIFA en la historia del certamen: US$ 50 millones. La "Albiceleste", por su parte, recibirá US$ 33 millones por finalizar en el segundo puesto.