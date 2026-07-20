Copa del Mundo

El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

La FIFA incrementó la bolsa de premios para la Copa del Mundo. El campeón se llevará el mayor premio económico de la historia del torneo y la Albiceleste también recibirá una cifra récord.

RÉCORD. España recibirá US$ 50 millones por conquistar el Mundial 2026, mientras que la selección argentina embolsará US$ 33 millones tras finalizar como subcampeona.
RÉCORD. España recibirá US$ 50 millones por conquistar el Mundial 2026, mientras que la selección argentina embolsará US$ 33 millones tras finalizar como subcampeona.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • España recibirá un premio récord de US$ 50 millones de la FIFA tras consagrarse campeón del Mundial 2026 ante Argentina, que cobrará US$ 33 millones por el subcampeonato.
  • El aumento se debe al nuevo formato del Mundial 2026 con 48 equipos. Los premios crecieron progresivamente desde los US$ 30 millones en 2010 a los US$ 42 millones de Qatar 2022.
  • Con un reparto récord de US$ 655 millones en premios deportivos, esta edición del Mundial establece un nuevo precedente financiero para el futuro de los torneos globales de la FIFA.
Resumen generado con IA

España no solo celebró la conquista de su segunda Copa del Mundo. Tras vencer a la selección argentina en la final, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se aseguró el mayor premio económico entregado por la FIFA en la historia del certamen: US$ 50 millones. La "Albiceleste", por su parte, recibirá US$ 33 millones por finalizar en el segundo puesto.

El incremento responde al nuevo formato del Mundial 2026, que pasó de 32 a 48 selecciones y aumentó la cantidad de partidos. Según informó la FIFA antes del torneo, la competencia repartirá US$ 871 millones, de los cuales alrededor de US$ 655 millones corresponden a premios deportivos, una cifra récord para la Copa del Mundo.

Un reparto histórico

La diferencia entre campeón y subcampeón será de US$ 17 millones. Detrás aparecen Inglaterra, que cobrará US$ 29 millones por terminar tercera, y Francia, que recibirá US$ 27 millones tras finalizar en el cuarto lugar. Además, todas las selecciones clasificadas tuvieron garantizado un piso de US$ 10,5 millones solo por participar.

El crecimiento de los premios también refleja la evolución económica del torneo. En Sudáfrica 2010, España había recibido US$ 30 millones por consagrarse campeona; Alemania cobró US$ 35 millones en Brasil 2014, Francia US$ 38 millones en Rusia 2018 y la selección argentina US$ 42 millones tras conquistar Qatar 2022. Ahora, el campeón del Mundial 2026 se convertirá en el primero en alcanzar la barrera de los US$ 50 millones.

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